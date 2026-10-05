Как военнослужащему проверить наличие уголовного дела против себя

Следственные действия в отношении военнослужащего и суд. Фото: коллаж Новини.LIVE

Расследованием большинства военных преступлений занимается ДБР, а приговоры можно оспорить в течение 30 дней. Чтобы узнать, открыто ли против военного уголовное производство, необходимо послать специальный запрос в Генеральную прокуратуру по электронной или обычной почте.

Об этом сообщает правозащитник портала для военных "Принцип", передает Новини.LIVE.

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Кто ведет досудебные расследования по делам военнослужащих

Государственное бюро расследований является главным органом, который ведет досудебные расследования по правонарушениям, совершенным военнослужащими. Процедура обычно начинается после того, как командир воинской части официально уведомляет следователей о факте преступления. Однако законодательство предусматривает одно исключение, когда делом занимается Служба безопасности Украины. Речь идет о статье 422 Уголовного кодекса Украины, которая касается разглашения военных сведений, составляющих государственную тайну, или потери соответствующих секретных материалов или документов.

После завершения следственных действий материалы передают в суд для рассмотрения по существу. Если вину бойца полностью доказывают, судья выносит обвинительный приговор с назначением наказания по нормам Уголовного кодекса. При этом осужденный имеет право на апелляцию. На обжалование решения в апелляционном суде отводится ровно 30 дней.

Как проверить наличие уголовного производства против себя

Чтобы выяснить, открыто ли уголовное производство и внесены ли данные в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), необходимо обращаться непосредственно в Генеральную прокуратуру.

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Соответствующий запрос подается только в письменном виде. В тексте заявления обязательно указываются фамилия, имя, отчество и место жительства заявителя. Суть обращения должна содержать четкую просьбу предоставить информацию о наличии уголовного производства в ЕРДР в отношении этого лица, а в случае его существования также сообщить уникальный номер дела.

Сформированный документ можно отправить двумя путями . Первый вариант предусматривает отправку электронного обращения через официальную страницу ведомства, к которому обязательно нужно прикрепить фотографию написанного от руки заявления. Второй способ предполагает отправку бумажного письма через отделение "Укрпочты". В таком случае отправка обязательно должна быть рекомендована и содержать сообщение о вручении адресату.

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