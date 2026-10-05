Як військовослужбовцю перевірити наявність кримінальної справи проти себе

Слідчі дії щодо військовослужбовця та суд. Фото: колаж Новини.LIVE

Розслідуванням більшості військових злочинів займається ДБР, а вироки можна оскаржити протягом 30 днів. Щоб дізнатися, чи відкрите проти військового кримінальне провадження, необхідно надіслати спеціальний запит до Генеральної прокуратури електронною або звичайною поштою.

Про це повідомляє правозахисник портал для військових "Принцип", передає Новини.LIVE.

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Хто веде досудові розслідування у справах військовослужбовців

Державне бюро розслідувань є головним органом, який веде досудові розслідування щодо правопорушень, скоєних військовослужбовцями. Процедура зазвичай розпочинається після того, як командир військової частини офіційно повідомляє слідчих про факт злочину. Проте законодавство передбачає один виняток, коли справою займається Служба безпеки України. Йдеться про статтю 422 Кримінального кодексу України, яка стосується розголошення військових відомостей, що становлять державну таємницю, або ж втрати відповідних секретних матеріалів чи документів.

Після завершення слідчих дій матеріали передають до суду для розгляду по суті. Якщо провину бійця повністю доводять, суддя ухвалює обвинувальний вирок із призначенням покарання за нормами Кримінального кодексу. При цьому засуджений має право на апеляцію. На оскарження рішення в апеляційному суді відводиться рівно 30 днів.

Як перевірити наявність кримінального провадження проти себе

Аби з'ясувати, чи відкрите кримінальне провадження і чи внесені дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), необхідно звертатися безпосередньо до Генеральної прокуратури.

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Відповідний запит подається виключно у письмовому вигляді. У тексті заяви обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання заявника. Суть звернення має містити чітке прохання надати інформацію про наявність кримінального провадження в ЄРДР щодо цієї особи, а у разі його існування також повідомити унікальний номер справи.

Сформований документ можна відправити двома шляхами. Перший варіант передбачає надсилання електронного звернення через офіційну сторінку відомства, до якого обов'язково треба прикріпити фотографію написаної від руки заяви. Другий спосіб передбачає відправку паперового листа через відділення "Укрпошти". У такому разі відправлення обов'язково має бути рекомендованим та містити повідомлення про вручення адресату.

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