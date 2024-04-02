Указ Зеленского отменил статус ограниченно пригодных — что делать военнообязанным
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №10313, в котором упразднил статус ограниченно пригодных к военной службе. Теперь военнообязанным, имеющим такой статус, следует пройти повторное медицинское освидетельствование.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем блоге в Telegram.
Что делать ограниченно пригодным к военной службе
"Мужчины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе, должны будут в течение девяти месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование, потому что статус ограниченно пригодных для военной службы отменен", — пишет нардеп.
Также Железняк вскрыл нововведение законопроекта. Он предполагает:
- возможность пребывания военнослужащих на лечении до 12 месяцев, в том числе за границей, без необходимости через четыре месяца лично проходить военно-врачебную комиссию;
- установлен на уровне закона денежной выплаты в размере 15 млн грн семье защитника в случае его гибели.
Указы Владимира Зеленского — последние новости
Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал закон о понижении призывного возраста до 25 лет, за который Верховная Рада проголосовала еще 30 мая 2023 года.
Также глава государства подписал закон о создании электронного военнообязанного кабинета, который позволит гражданам онлайн обновлять свои персональные данные и сократить количество визитов в ТЦК.
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