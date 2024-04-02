Указ Зеленского отменил статус ограниченно пригодных — что делать военнообязанным

Военный и мужчины, идущие в военкомат. Фото иллюстративное: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №10313, в котором упразднил статус ограниченно пригодных к военной службе. Теперь военнообязанным, имеющим такой статус, следует пройти повторное медицинское освидетельствование.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем блоге в Telegram.

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"Мужчины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе, должны будут в течение девяти месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование, потому что статус ограниченно пригодных для военной службы отменен", — пишет нардеп.

Источник: Тelegram Ярослава Железняка

Также Железняк вскрыл нововведение законопроекта. Он предполагает:

возможность пребывания военнослужащих на лечении до 12 месяцев, в том числе за границей, без необходимости через четыре месяца лично проходить военно-врачебную комиссию;

установлен на уровне закона денежной выплаты в размере 15 млн грн семье защитника в случае его гибели.

Указы Владимира Зеленского — последние новости

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал закон о понижении призывного возраста до 25 лет, за который Верховная Рада проголосовала еще 30 мая 2023 года.

Также глава государства подписал закон о создании электронного военнообязанного кабинета, который позволит гражданам онлайн обновлять свои персональные данные и сократить количество визитов в ТЦК.