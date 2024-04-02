Указ Зеленського скасував статус обмежено придатних — що робити військовозобовʼязаним

Військовий та чоловіки, що йдуть до військкомату. Фото ілюстративне: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10313, в якому скасував статус обмежено придатних до військової служби. Тепер військовозобов'язаним, які мають такий статус, варто пройти повторний медичний огляд.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму блозі в Telegram.

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"Чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд, бо статус обмежено придатних для військової служби скасовано", — пише нардеп.

Джерело: Тelegram Ярослава Железняка

Також Железняк розкрив нововведення законопроєкту. Він передбачає:

можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності через чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію;

встановлено на рівні закону грошової виплати в розмірі 15 млн грн родині захисника в разі його загибелі.

Укази Володимира Зеленського — останні новини

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку до 25 років, за який Верховна Рада проголосувала ще 30 травня 2023 року.

Також глава держави підписав закон про створення електронного кабінету військовозобов'язаного, який дозволить громадянам онлайн оновлювати свої персональні дані та скоротити кількість візитів до ТЦК.