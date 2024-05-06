Уклонист отказался от мобилизации, потому что брат посоветовал ему не идти служить — что решил суд

Мужчине вручают повестку. Фото иллюстративное: скриншот

В Черновицкой области вынесли приговор уклонившемуся от мобилизации мужчине. Свой отказ от призыва военнообязанный объяснил тем, что брат-военный дал ему совет "ни в коем случае не идти служить".

Об этом говорится в приговоре, который Глубокский районный суд Черновицкой области вынес в четверг, 25 апреля.

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Что известно о нарушении

Уроженец села Подгородная 7 сентября 2023 года прошел медосмотр. ВВК сочла его годным к службе. На следующий день, 8 сентября, мужчина получил повестку. В ТЦК он должен был явиться 9 сентября, однако категорически отказался служить, несмотря на то, что его предупредили об уголовной ответственности.

На суде призывник полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Также он рассказал, что является сиротой и имеет из родственников только родного брата, который служит в ВСУ по контракту и участвует в боевых действиях. По словам подсудимого, именно брат посоветовал ему "ни в коем случае не идти служить".

Суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде одного года и десяти месяцев лишения свободы.

Напомним, в Хмельницкой области вынесли приговор мужчине, который не явился в ТЦК, потому что напился и плохо себя чувствовал из-за похмелья. Мужчину сначала приговорили к трем годам лишения свободы, но затем изменили это наказание на год испытательного срока.

Также мы писали о том, что Днепре осудили блоггера, который снимал на телефон работу работников ТЦК, а затем выкладывал свои видеоролики в соцсети. Фигуранту назначили наказание — год условного срока.