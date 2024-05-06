Ухилянт відмовився від мобілізації, бо брат порадив йому не йти служити — що вирішив суд

Чоловіку вручають повістку. Фото ілюстративне: скриншот

У Чернівецькій області винесли вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації. Свою відмову від призову військовозобов'язаний пояснив тим, що брат-військовий дав йому пораду "в жодному разі не йти служити".

Про це йдеться у вироку, який Глибоцький районний суд Чернівецької області ухвалив у четвер, 25 квітня.

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Що відомо про порушення

Уродженець села Подгородня 7 вересня 2023 року пройшов медогляд. ВЛК визнала його придатним до служби. Наступного дня, 8 вересня, чоловік отримав повістку. До ТЦК він мав з'явитися 9 вересня, однак категорично відмовився служити, попри те, що його попередили про кримінальну відповідальність.

На суді призовник повністю визнав свою провину та щиро розкаявся. Також він розповів, що є сиротою та має з родичів лише рідного брата, який служить у ЗСУ за контрактом і бере участь у бойових діях. За словами овинуваченого, саме брат порадив йому "в жодному разі не йти служити".

Суд визнав фігуранта винним і призначив йому покарання у вигляді одного року й десяти місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, на Хмельниччині винесли вирок чоловіку, який не з'явився до ТЦК, бо напився й погано себе почував через похмілля. Чоловіка спочатку засудили до трьох років позбавлення волі, але потім змінили це покарання на рік іспитового терміну.

Також ми писали про те, що у Дніпрі засудили блогера, який знімав на телефон роботу працівників ТЦК, а потім викладав свої відеоролики у соцмережі. Фігуранту призначили покарання — рік умовного строку.