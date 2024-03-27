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Уклонисты хотели микроавтобусом добраться до Молдовы — сколько платили за поездку

27 марта 2024 16:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Уклонисты хотели микроавтобусом добраться до Молдовы — сколько платили за поездку
На границе задержали уклонистов, которые планировали трансфером добраться до Молдовы. Фото: t.me/DPSUkr
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Пограничники задержали группу уклонистов. Нарушители планировали трансфером попасть в Молдову.

Об этом в среду, 27 марта, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Скриншот сообщения ГПСУ

Как призывники планировали сбежать из Украины

Организатором схемы нелегальной переправки мужчин призывного возраста за границу оказался житель Черновцов. Он предложил микроавтобусом перевезти группу из восьми "туристов" в Молдову. За "путешествие" каждый из уклонистов заплатил восемь тысяч долларов, однако отработать полученный гонорар водителю не удалось, потому что транспортное средство остановили охранники границы.

На всех нарушителей составили административные протоколы. Организатору попытки незаконного пересечения границы Украину грозит до девяти лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области задержали главу военно-врачебной комиссии, который помогал призывникам получить справку с ложным диагнозом, чтобы те могли выехать за границу.

Также правоохранители разоблачили одессита, который за четыре тысячи долларов пообещал военнообязанному изготовить фиктивную медицинскую документацию о непригодности к военной службе.

война
граница
пограничники
мобилизация
уклонисты

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