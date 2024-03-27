Ухилянти хотіли мікроавтобусом дістатися до Молдови — скільки платили за поїздку

На кордоні затримали ухилянтів, які планували трансфером дістатися до Молдови. Фото: t.me/DPSUkr

Прикордонники затримали групу ухилянтів. Порушники планували трансфером потрапити в Молдову.

Про це в середу, 27 березня, повідомили в Державній прикордонній службі України.

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Скриншот повідомлення ДПСУ

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Організатором схеми нелегального переправлення чоловіків призовного віку за кордон виявився мешканець Чернівців. Він запропонував мікроавтобусом перевезти групу з восьми "туристів" до Молдови. За "подорож" кожен із ухилянтів заплатив вісім тисяч доларів, однак відпрацювати отриманий гонорар водієві не вдалося, бо транспортний засіб зупинити охоронці кордону.

На всіх порушників склали адміністративні протоколи. Організатору спроби незаконного перетину кордону Україну загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині затримали голову військово-лікарської комісії, який допомагав призовникам отримати довідку з хибним діагнозом, аби ті могли виїхати за кордон.

Також правоохоронці викрили одесита, який за чотири тисячі доларів пообіцяв військовозобов'язаному виготовити фіктивну медичну документацію про непридатність до військової служби.