Двое мужчин фиктивно женились на женщинах с инвалидностью и хотели незаконно пересечь границу с Украиной

Проверка документов на границе Украины. Фото: Госпогранслужба Украины

Двое украинцев пытались незаконным способом покинуть территорию государства фиктивно вступив в брак с женщинами с инвалидностью. Кроме того, чтобы все было справедливо и достойно, прихватили с собой настоящих жен.

О таком случае 10 августа в субботу сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Задержаны уклоняющиеся с фиктивными женами. Фото: 7 пограничный Карпатский отряд

Уроженцы Винницкой и Тернопольской области 26 и 44 лет нашли варианты женитьбы на женщинах с инвалидностью, чтобы сопровождать их на лечение в Европу. При этом они быстро развелись со своими женами.

По плану женщины с инвалидностью должны получить за услуги фиктивной женитьбы 1000 и 1500 долларов. Вместе с собой мужчины взяли бывших жен и таким "гаремом" отправились на пункт пропуска "Краковцы".

Но обмануть пограничников не получилось. Как результат, оперативные сотрудники 7 пограничного Карпатского отряда направили сообщение в Нацполицию об обнаружении признаков незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. В двух случаях сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.