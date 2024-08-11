Двоє чоловіків фіктивно одружились з жінками з інвалідністю і хотіли незаконно перетнути кордон з Україною

Перевірка документів на кордоні України. Фото: Держприкордонслужба України

Двоє українців намагались незаконний спосіб покинути територію держави фіктивно одружившись з жінками з інвалідністю. Крім цього, щоб все було справедливо та гідно, прихопили із собою справжніх дружин як супровідниць.

Про такий випадок 10 серпня, у суботу повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Затримані ухилянти з фіктивними дружинами. Фото: 7 прикордонний Карпатський загін

Уродженці Вінниччини та Тернопільщини 26 та 44 років знайшли варіанти одруження на жінках з інвалідністю, щоб супроводжувати їх на лікування до Європи. При цьому вони швиденько розлучились зі своїми дружинами.

За планом жінки з інвалідністю мали отримати за послуги фіктивного одруження 1000 та 1500 доларів. Разом із собою чоловіки взяли колишніх дружин і таким "гаремом" відправились на пункт пропуску "Краківці".

Але обдурити прикордонників не вийшло. Як результат, оперативні співробітники 7 прикордонний Карпатський загін скерували повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак незаконного переправлення осіб через державний кордон України. У двох випадках відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.