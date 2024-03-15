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Уклонисты пытались пробраться в Венгрию более чем за 110 тыс. долларов

15 марта 2024 11:39
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Уклонисты пытались пробраться в Венгрию более чем за 110 тыс. долларов
Задержание уклонистов. Фото: ГПСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Патрули пограничной службы из отделений "Косино" и "Лужанка" обнаружили 12 человек у окраины села Большая Бойгань, направлявшихся к государственной границе. Дальнейшие поисковые операции с использованием беспилотника привели к обнаружению еще пяти человек. Группа уклонистов заплатила своему переправщику более 110 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы в пятницу, 15 марта.

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Незаконное пересечение границы

ГПСУ сообщила, что 16 задержанных мужчин пытались незаконно пересечь границу и войти в Венгрию. Задержанные были жителями девяти различных областей Украины: Днепропетровской, Ивано-Франковской, Донецкой, Луганской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Закарпатской и Львовской. Среди них был 27-летний местный житель, который пытался убежать от пограничников вместе с пятью своими "клиентами".

Задержанные были доставлены в пограничное подразделение для дальнейшего расследования и составления протоколов о совершенных административных нарушениях.

"В общей сложности все 16 мужчин уплатили переправщикам 111,5 тысячи долларов США", — заявили в ГПСУ.

По факту действий 27-летнего жителя Закарпатья, которые могут содержать признаки преступления, было направлено соответствующее уведомление в Национальную полицию.

Напомним, Львовская ОВА обнародовала перечень общественных организаций и благотворительных организаций, причастных к вывозу уклонистов за границу. Их волонтеры превысили сроки пребывания вне страны.

Ранее пограничники задержали двух мужчин в 10 метрах от государственной границы. Они планировали переправиться в Венгрию через реку Тиса и заплатили по 5000 долларов.

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пограничники
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мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные
уклонисты

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