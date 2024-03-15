Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Ухилянти намагалися пробратися до Угорщини більш як за 110 тис. доларів arrow

Ухилянти намагалися пробратися до Угорщини більш як за 110 тис. доларів

15 березня 2024 11:39
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ухилянти намагалися пробратися до Угорщини більш як за 110 тис. доларів
Затримання ухилянів. Фото: ДПСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Патрулі прикордонної служби з відділень "Косине" та "Лужанка" виявили 12 людей біля околиці села Велика Бойгань, які прямували до державного кордону. Подальші пошукові операції із використанням безпілотника призвели до виявлення ще п'яти осіб. Група ухилянтів заплатила своєму переправнику понад 110 тисяч доларів.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби у п'ятницю, 15 березня.

Читайте також:

Незаконний перетин кордону

ДПСУ повідомила, що 16 затриманих чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон і увійти до Угорщини. Затримані були мешканцями дев'яти різних областей України: Дніпропетровська, Івано-Франківська, Донецька, Луганська, Київська, Чернігівська, Запорізька, Закарпатська та Львівська. Серед них був 27-річний місцевий житель, який намагався втекти від прикордонників разом із п'ятьма своїми "клієнтами".

Затриманих було доставлено до прикордонного підрозділу для подальшого розслідування та складання протоколів про скоєні адміністративні порушення.

"Загалом усі 16 чоловіків сплатили переправникам 111,5 тисячі доларів США", — заявили в ДПСУ.

За фактом дій 27-річного мешканця Закарпаття, які можуть містити ознаки злочину, було надіслано відповідне повідомлення до Національної поліції.

Нагадаємо, Львівська ОВА оприлюднила перелік громадських організацій та благодійних організацій, причетних до вивезення ухилянтів за кордон. Їхні волонтери перевищили терміни перебування поза країною.

Раніше прикордонники затримали двох чоловіків за 10 метрів від державного кордону. Вони планували переправитися до Угорщини через річку Тиса та заплатили по 5 тисяч доларів.

кордон
Угорщина
прикордонники
військовий призов
військовий облік
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

14 березня 2024
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні