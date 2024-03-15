Ухилянти намагалися пробратися до Угорщини більш як за 110 тис. доларів

Затримання ухилянів. Фото: ДПСУ

Патрулі прикордонної служби з відділень "Косине" та "Лужанка" виявили 12 людей біля околиці села Велика Бойгань, які прямували до державного кордону. Подальші пошукові операції із використанням безпілотника призвели до виявлення ще п'яти осіб. Група ухилянтів заплатила своєму переправнику понад 110 тисяч доларів.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби у п'ятницю, 15 березня.

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Незаконний перетин кордону

ДПСУ повідомила, що 16 затриманих чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон і увійти до Угорщини. Затримані були мешканцями дев'яти різних областей України: Дніпропетровська, Івано-Франківська, Донецька, Луганська, Київська, Чернігівська, Запорізька, Закарпатська та Львівська. Серед них був 27-річний місцевий житель, який намагався втекти від прикордонників разом із п'ятьма своїми "клієнтами".

Затриманих було доставлено до прикордонного підрозділу для подальшого розслідування та складання протоколів про скоєні адміністративні порушення.

"Загалом усі 16 чоловіків сплатили переправникам 111,5 тисячі доларів США", — заявили в ДПСУ.

За фактом дій 27-річного мешканця Закарпаття, які можуть містити ознаки злочину, було надіслано відповідне повідомлення до Національної поліції.

Нагадаємо, Львівська ОВА оприлюднила перелік громадських організацій та благодійних організацій, причетних до вивезення ухилянтів за кордон. Їхні волонтери перевищили терміни перебування поза країною.

Раніше прикордонники затримали двох чоловіків за 10 метрів від державного кордону. Вони планували переправитися до Угорщини через річку Тиса та заплатили по 5 тисяч доларів.