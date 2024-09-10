Мужчины, которые уклоняются от мобилизации, потеряют право работать на определенных должностях

Мужчины в ТЦК. Фото: Новини.Pro

Украинские мужчины, которые уклоняются от мобилизации, могут получить штраф или быть осужденными. Вследствие этого они не смогут работать на определенных должностях.

Об этом сообщил адвокат Роман Симутин в комментарии для ТСН.

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Будущее после уклонения от мобилизации

Симутин отметил, если мужчина получит три года лишения свободы по решению суда, то это может повлиять на его будущее. По его словам, уклонисты после этого не смогут трудоустроиться на государственную службу.

"Как показывает анализ ситуации, если раньше суды давали в 10-15% реальные сроки наказания, то сейчас 50-60%. То есть в разы увеличилась доля людей, которые получают реальные сроки наказания", — говорит адвокат.

Наказание за уклонение

Бывший глава Государственной пенитенциарной службы, адвокат Сергей Старенький отметил, что лица, имеющие реальные сроки, отбывают наказание в учреждениях общего режима.

"Раньше это называлось общим режимом. Это обычная колония без усиленного надзора. Относительно увеличения количества вынесения приговоров с реальным сроком наказания: была позиция Верховного суда. В ней отмечается, что наказание условным сроком не соответствует цели наказания. По мнению суда, другие люди берут пример — уклонился от военной службы и фактически не понес наказание. То есть уклонился повторно от военной службы. Поэтому и увеличилось количество приговоров, где применяются реальные сроки", — говорит Старенький.