Чоловіки, які ухиляються від мобілізації, втратять право працювати на певних посадах

Чоловіки у ТЦК. Фото: Новини.Pro

Українські чоловіки, які ухиляються від мобілізації, можуть отримати штраф або бути засудженими. Внаслідок цього вони не зможуть працювати на певних посадах.

Про це повідомив адвокат Роман Сімутін у коментарі для ТСН.

Читайте також:

Майбутнє після ухилення від мобілізації

Сімутін зазначив, якщо чоловік отримає три роки позбавлення волі за рішенням суду, то це може вплинути на його майбутнє. За його словами, ухилянти після цього не зможуть працевлаштуватись на державну службу.

"Як показує аналіз ситуації, якщо раніше суди давали у 10-15% реальні строки покарання, то зараз 50-60%. Тобто в рази збільшилася частка людей, які отримують реальні терміни покарання", — каже адвокат.

Покарання за ухилення

Колишній очільник Державної пенітенціарної служби, адвокат Сергій Старенький зазначив, що особи, які мають реальні терміни, відбувають покарання в установах загального режиму.

"Раніше це називалося загальним режимом. Це звичайна колонія без посиленого нагляду. Щодо збільшення кількості винесення вироків з реальним терміном покарання: була позиція Верховного суду. В ній зазначається, що покарання умовним терміном не відповідає меті покарання. На думку суду, інші люди беруть приклад — ухилився від військової служби і фактично не поніс покарання. Тобто ухилився повторно від військової служби. Тому і збільшилась кількість вироків, де застосовуються реальні терміни", — каже Старенький.