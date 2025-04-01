Уклонисты перестали верить опасным и мошенническим обещаниям дельцов, которые предлагают свои услуги, говорят в ГНСУ

Украинские пограничники. Иллюстративное фото: ГПСУ

По данным Государственной пограничной службы, количество желающих незаконно пересечь границу с Украиной, чтобы избежать мобилизации, значительно уменьшилось. Такая статистика наблюдается каждый месяц.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

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В чем причина снижения статистики

По словам Демченко, количество попыток незаконного пересечения границы снижается с июля 2024 года. Кроме того, ежемесячно фиксируется спад. Он заявил, что причина в том, что люди начали более сознательно относиться к ситуации и перестали доверять обещаниям мошенников.

"Эта статистика очень радует, ведь люди или стали более сознательными, но просто перестали, наконец, верить обещаниям различных дельцов, которые за деньги отправляют их через опасные речные или горные участки", — заявил Демченко.

Ранее мы сообщали, что житель Одесской области организовал канал незаконной переправки уклонистов в Молдову, но его задержали, когда он пытался дать взятку пограничнику. Теперь мужчине грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о том, какие документы необходимы, чтобы въехать в Молдову. А также о мужчинах, которые 100 метров не дошли до границы.