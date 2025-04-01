Ухилянти перестали вірити небезпечним та шахрайським обіцянкам ділків, які пропонують свої послуги, кажуть у ДПСУ

Українські прикордонники. Ілюстративне фото: ДПСУ

За даними Державної прикордонної служби, кількість бажаючих незаконно перетнути кордон з Україною, щоб уникнути мобілізації, значно поменшало. Така статистика спостерігається кожного місяця.

Про це в етері Вечір.LIVE заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

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В чому причина зниження статистики

За словами Демченка, кількість спроб незаконного перетину кордону знижується з липня 2024 року. Крім того, щомісяця фіксується спад. Він заявив, що причина в тому, що люди почали більш свідомо ставитись до ситуації та перестали довіряти обіцянкам шахраїв.

"Ця статистика дуже радує, адже люди або стали більш свідомими, але просто перестали, нарешті, вірити обіцянкам різних ділків, які за гроші відправляють їх через небезпечні річкові чи гірські ділянки", — заявив Демченко.

Раніше ми повідомляли, що мешканець Одещини організував канал незаконного переправлення ухилянтів в Молдову, але його затримали, коли він намагався надати хабар прикордоннику. Тепер чоловіку загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, які документи необхідні, аби в'їхати до Молдови. А також про чоловіків, які 100 метрів не дійшли до кордону.