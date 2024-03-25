Уклонялся от мобилизации год, а потом попросился в ВСУ — какое неожиданное решение принял суд

Украинские военнослужащие в ряду. Фото: president.gov.ua

В Ивано-Франковской области мужчина после вручения повестки год уклонялся от мобилизации. На суде он раскаялся и объяснил, что его родной брат в Вооруженных силах, а мать болеет, поэтому не пошел на фронт, однако попросил дать ему возможность вступить в ряды украинской армии.

Об этом сообщает ТСН в воскресенье, 24 марта, ссылаясь на приговор Тлумачского районного суда Ивано-Франковской области.

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Что решил суд

Согласно материалам дела, 27 января 2023 мужчина прошел ВВК, которая признала его годным к военной службе. Затем ему вручили повестку и в феврале подсудимый должен был прийти в ТЦК, однако проигнорировал требование.

На суде мужчина признал свою вину и раскаялся. По его словам, брат защищает страну с марта 2022 года, а он заботится о больной матери, к тому же в ТЦК ему якобы объяснили, поскольку брат уже служит, он может не мобилизоваться. Мужчина попросил его не наказывать и дать возможность добровольно присоединиться к ВСУ.

Суд подтвердил, что мать призывника действительно болеет, а его брат уже служит в ВСУ. Также у мужчины есть положительные рекомендации. Однако "из-за общественного резонанса" суд решил приговорить его к одному году заключения по статье 336 УКУ. Этот приговор подлежит обжалованию в апелляционном суде.

Скриншот приговора Тлумачского районного суда Ивано-Франковской области

Напомним, что житель Запорожья работал машинистом теплотяга в железнодорожном цехе "Запорожстали" и был должным образом забронирован предприятием на период мобилизации. Несмотря на это, его в мае в прошлом году мобилизовали и отнесли к десантно-штурмовым войскам ВСУ, из-за чего мужчина подал иск в суд.

Также мы писали, что в Закарпатье мужчина назвал несколько причин, почему он не может мобилизоваться в ряды Вооруженных сил. По его словам, "его бывшая жена за границей, он болен и нужно кормить скот". Известно, какое решение принял суд.