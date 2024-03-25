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Ухилявся від мобілізації рік, а потім попросився до ЗСУ — яке несподіване рішення ухвалив суд

25 березня 2024 03:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ухилявся від мобілізації рік, а потім попросився до ЗСУ — яке несподіване рішення ухвалив суд
Українські військовослужбовці в шерензі. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Івано-Франківській області чоловік після вручення повістки рік ухилявся від мобілізації. На суді він розкаявся й пояснив, що його рідний брат в Збройних силах, а мати хворіє, тому не пішов на фронт, однак попросив дати йому можливість вступити в лави української армії.

Про це повідомляє ТСН у неділю, 24 березня, з посиланням на вирок Тлумацького районного суду Івано-Франківської області.

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Що вирішив суд

Згідно з матеріалами справи, 27 січня 2023 року чоловік пройшов ВЛК, що визнала його придатним до військової служби. Опісля йому вручили повістку й у лютому підсудний повинен був прийти до ТЦК, однак проігнорував вимогу.

На суді чоловік визнав свою провину й розкаявся. За його словами, брат боронить країну від березня 2022 року, а він піклується про хвору матір, до того ж в ТЦК йому нібито пояснили, оскільки брат вже служить, то він може не мобілізуватися. Чоловік попросив його не карати й дати можливість добровільно приєднатися до ЗСУ.

Суд підтвердив, що мати призовника справді хворіє, а його брат уже служить у ЗСУ. Також чоловік має позитивні рекомендації. Проте "через суспільний резонанс" суд вирішив засудити його до одного року ув'язнення за статтею 336 ККУ. Цей вирок ще підлягає оскарженню в апеляційному суді.

Скриншот вироку Тлумацького районного суду Івано-Франківської області
Скриншот вироку Тлумацького районного суду Івано-Франківської області

Нагадаємо, що мешканець Запоріжжя працював машиністом теплотяга у залізничному цеху "Запоріжсталі" та був належним чином заброньований підприємством на період мобілізації. Попри це його у травні торік мобілізували та зарахували до десантно-штурмових військ ЗСУ, через що чоловік подав позов до суду.

Також ми писали, що на Закарпатті чоловік назвав кілька причин, чому він не може мобілізуватися до лав Збройних сил. За його словами, "його колишня дружина за кордоном, він хворий та потрібно годувати худобу". Відомо, яке рішення ухвалив суд.

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закон
ЗСУ
Івано-Франківська область
мобілізація
війна в Україні
війна
ухилянти

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