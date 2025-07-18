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Главная Мобилизация Уклонился от мобилизации из-за ампутированных стоп — решение суда

Уклонился от мобилизации из-за ампутированных стоп — решение суда

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 00:33
Уклонился от мобилизации из-за ампутированных стоп — решение суда
Суд принял решение. Иллюстративное фото: ckp.in.ua

В Полтавской области суд назначил одному из местных жителей год испытательного срока за уклонение от мобилизации. Мужчина получил повестку, однако не явился в военкомат. Во время судебного разбирательства выяснилось, что в тот период, когда он избегал службы, ему ампутировали обе стопы.

Об этом говорится в приговоре Гадячского районного суда Полтавской области.

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Детали дела

По информации суда, житель Полтавской области получил повестку 24 августа 2024 года и должен был явиться в территориальный центр комплектования 26 августа. Однако он проигнорировал вызов и не прибыл в определенный срок, чем фактически уклонился от мобилизации.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину, однако объяснил причины, по которым не явился в ТЦК. По его словам, 23 августа 2024 года он попал в больницу из-за отравления. Именно там его отыскал участковый и передал в военкомат, где ему вручили повестку с требованием явиться 26 августа. Однако, по словам обвиняемого, из-за плохого самочувствия он не смог прийти в указанный день. Также мужчина отметил, что считал себя непригодным к военной службе из-за серьезных проблем со зрением.

В марте 2025 года мужчина получил обморожение ног, из-за чего врачи были вынуждены ампутировать ему обе нижние конечности. Сейчас он не способен самостоятельно передвигаться и нуждается в постоянной помощи. Кроме того, его жена перенесла инсульт и также нуждается в уходе. Несмотря на сложное состояние обоих, им до сих пор не назначено никакой группы инвалидности.

Суд установил, что подсудимый вместе с женой воспитывают двух несовершеннолетних детей. В марте 2023 года его жена перенесла тяжелый инсульт, после чего длительное время проходила лечение и сейчас не способна работать.

Мужчина с детства имеет проблемы с сердцем и зрением, из-за чего не проходил срочную военную службу. Во время медицинского осмотра в январе 2024 года у него диагностировали заболевание, которое требовало лечения, поэтому только в марте 2024 года его признали годным к службе. Согласно медицинским выпискам, 23 февраля 2025 года он получил холодовую травму — отморозил пальцы обеих стоп, что привело к ампутации. С тех пор мужчина не способен самостоятельно передвигаться и нуждается в постоянном уходе.

И все же мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации по ст. 336 УКУ. Его приговорили к 1 году испытательного срока.

А в Одесской области судили боевого медика за уклонение от мобилизации.

Также мы писали, что военный поссорился с незнакомой женщиной возле дома в Одессе и ударил ее ногой по голени.

суд Полтава мобилизация уклонисты судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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