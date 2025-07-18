Ухилився від мобілізації через ампутовані стопи — що вирішив суд

Суд ухвалив рішення. Ілюстративне фото: ckp.in.ua

У Полтавській області суд призначив одному з місцевих мешканців рік іспитового терміну за ухилення від мобілізації. Чоловік отримав повістку, однак не з’явився до військкомату. Під час судового розгляду з’ясувалося, що в той період, коли він уникав служби, йому ампутували обидві стопи.

Про це йдеться у вироку Гадяцького районного суду Полтавської області.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

За інформацією суду, мешканець Полтавської області отримав повістку 24 серпня 2024 року та мав з’явитися до територіального центру комплектування 26 серпня. Однак він проігнорував виклик і не прибув у визначений термін, чим фактично ухилився від мобілізації.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину, однак пояснив причини, через які не з’явився до ТЦК. За його словами, 23 серпня 2024 року він потрапив до лікарні через отруєння. Саме там його відшукав дільничний і передав до військкомату, де йому вручили повістку з вимогою з’явитися 26 серпня. Однак, за словами обвинуваченого, через погане самопочуття він не зміг прийти у зазначений день. Також чоловік зазначив, що вважав себе непридатним до військової служби через серйозні проблеми із зором.

У березні 2025 року чоловік отримав обмороження ніг, через що лікарі були змушені ампутувати йому обидві нижні кінцівки. Наразі він не здатен самостійно пересуватись і потребує постійної допомоги. Крім того, його дружина перенесла інсульт і також потребує догляду. Попри складний стан обох, їм досі не призначено жодної групи інвалідності.

Суд встановив, що підсудний разом із дружиною виховують двох неповнолітніх дітей. У березні 2023 року його дружина перенесла тяжкий інсульт, після чого тривалий час проходила лікування та наразі не здатна працювати.

Чоловік з дитинства має проблеми із серцем та зором, через що не проходив строкову військову службу. Під час медичного огляду в січні 2024 року у нього діагностували захворювання, що потребувало лікування, тому лише в березні 2024 року його визнали придатним до служби. Згідно з медичними виписками, 23 лютого 2025 року він зазнав холодової травми — відморозив пальці обох стоп, що призвело до ампутації. Відтоді чоловік не здатний самостійно пересуватись і потребує постійного догляду.

Та все чоловіка визнали винним в ухиленні від мобілізації за ст. 336 ККУ. Його засудили до 1 року іспитового терміну.

А в Одеській області судили бойового медика за ухилення від мобілізації.

Також ми писали, що військовий посварився з незнайомою жінкою біля будинку в Одесі й ударив її ногою по гомілці.