Отпуск по уходу за родителями: Рада готовит новые правила

Голосование в Верховной Раде. Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Уход за пожилыми родственниками с когнитивными расстройствами или хроническими заболеваниями может в скором времени стать законным основанием для отсрочки. Согласно законопроекту №16118, военнообязанные и действующие военнослужащие получат право на освобождение от военной службы, если больной нуждается в постоянной помощи, а других опекунов нет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на карточку зарегистрированного законопроекта.

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Отсрочка без требования об инвалидности

По состоянию на 2 октября 2026 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №16118, который коренным образом меняет подход к предоставлению отсрочки от призыва и демобилизации военных.

Документ предлагает дополнить статью 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» новым пунктом 13-1. Авторы предлагают сделать решающим фактором реальную потребность пожилого человека в постоянном постороннем уходе. Норма будет касаться тех военнообязанных, которые ухаживают за своими пожилыми родителями или членами семьи второй степени родства.

Медицинские критерии и подтверждение состояния

Наличие у пенсионера нескольких хронических диагнозов автоматически не даст права на отсрочку военнообязанному, если больной физически способен обслуживать себя самостоятельно.

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Согласно пояснительной записке, речь идет исключительно о случаях полной или частичной утраты способности к передвижению и самообслуживанию из-за когнитивных расстройств, стойких нарушений функций организма или тяжелых заболеваний. Постоянный уход предполагает ежедневную помощь в обеспечении базовых жизненных потребностей, то есть соблюдение личной гигиены, прием пищи и лекарств, выполнение медицинских предписаний и сопровождение в медицинские учреждения.

Подтверждать такое тяжелое состояние придется исключительно медицинскими документами. Основанием для оформления отсрочки послужит официальное заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК) или решение экспертной группы по оценке повседневного функционирования человека. В центре внимания медиков окажется именно фактическая способность человека справляться с повседневной жизнью без посторонней поддержки.

Повлияет ли наличие других родственников на решение о предоставлении отсрочки

Получить освобождение от призыва можно будет только при условии отсутствия других членов семьи первой степени родства, способных взять на себя обязанности по уходу за пожилым человеком. Исключение будет сделано только для тех родственников первой линии, которые сами нуждаются в постоянном постороннем уходе или уже являются официальными опекунами для других членов семьи. Таким образом авторы законопроекта хотят гарантировать, что отсрочку получит именно то лицо, которое без альтернативы обеспечивает выживание больного.

Демобилизация для действующих военнослужащих

Предложенные законодательные поправки касаются не только гражданских призывников, но и действующих военнослужащих. Документ вносит соответствующие изменения в пункт 3 части двенадцатой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». В случае принятия законопроекта военнослужащие получат законное право уволиться из армии во время действия военного положения при абсолютно идентичных условиях: наличие документального подтверждения необходимости ухода за пожилыми родителями или родственниками второй степени родства и физическое отсутствие других трудоспособных опекунов.

До официального принятия документа в зале парламента все вопросы отсрочки и увольнения со службы регулируются исключительно действующим законодательством.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 10 сентября в приложении "Резерв+" заработала функция онлайн-отсрочки для школьных учителей. Однако автоматически её получат не все, поэтому воспользоваться услугой смогут только те педагоги, которые четко соответствуют законодательным требованиям относительно нагрузки и должности.

В то же время Минобороны предостерегает мужчин от необдуманного изменения оснований для освобождения от службы, например, при переходе с рабочей брони на отсрочку по семейным обстоятельствам. Переоформить этот статус через ЦНАП невозможно. В период, когда ваша бронь уже отменена, а новые документы еще не утверждены, вы находитесь на общем учете и можете быть мобилизованы.