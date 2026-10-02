Відстрочка для догляду за батьками: Рада готує нові правила

Голосування у Верховній Раді. Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Догляд за літньою ріднею з когнітивними розладами чи хронічними хворобами може незабаром стати законною причиною для відстрочки. Згідно зі законопроєктом №16118, військовозобов'язані та чинні бійці отримають право на звільнення, якщо хворий потребує постійної допомоги, а інших опікунів немає.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на картку зареєстрованого законопроєкту.

Реклама

Відстрочка без вимоги про інвалідність

Станом на 2 жовтня 2026 року у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №16118, який докорінно змінює підхід до надання відстрочки від призову та демобілізації військових.

Документ пропонує доповнити статтю 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" новим пунктом 13-1. Автори пропонують зробити вирішальним фактором реальну потребу людини похилого віку в постійному сторонньому догляді. Норма стосуватиметься тих військовозобов'язаних, які опікуються своїми літніми батьками або членами сім'ї другого ступеня споріднення.

Медичні критерії та підтвердження стану

Наявність у пенсіонера кількох хронічних діагнозів автоматично не даватиме права на відстрочку військовозобов'язаному, якщо хворий фізично здатен обслуговувати себе самостійно.

Читайте також:

Згідно з пояснювальною запискою, йдеться виключно про випадки повної або часткової втрати здатності до пересування та самообслуговування через когнітивні розлади, стійкі порушення функцій організму чи важкі хвороби. Постійний догляд передбачає щоденну допомогу в забезпеченні базових життєвих потреб, тобто це дотримання особистої гігієни, приймання їжі та ліків, виконання медичних призначень і супровід до закладів охорони здоров'я.

Підтверджувати такий важкий стан доведеться суто медичними документами. Підставою для оформлення відстрочки слугуватиме офіційний висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) або ж рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. У центрі уваги медиків опиниться саме фактична здатність людини справлятися з повсякденним життям без сторонньої підтримки.

Чи вплине наявність інших родичів на рішення про надання відстрочки

Отримати звільнення від призову можна буде лише за умови відсутності інших членів сім'ї першого ступеня споріднення, які здатні взяти на себе обов'язок з догляду за літньою людиною. Виняток зроблять тільки для тих родичів першої лінії, які самі потребують постійного стороннього догляду або вже є офіційними опікунами для інших членів родини. Таким чином автори законопроєкту хочуть гарантувати, що що відстрочку отримає саме та особа, яка безальтернативно забезпечує виживання хворого.

Демобілізація для чинних військовослужбовців

Запропоновані законодавчі правки охоплюють не лише цивільних призовників, а й чинних бійців. Документ вносить відповідні зміни до пункту 3 частини дванадцятої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". У разі ухвалення законопроєкту, військовослужбовці отримають законне право звільнитися з армії під час дії воєнного стану за абсолютно ідентичних умов: наявність документального підтвердження про потребу літніх батьків чи родичів другого ступеня споріднення у догляді та фізична відсутність інших працездатних опікунів.

До офіційного ухвалення документа в залі парламенту всі питання відстрочки та звільнення зі служби регулюються виключно чинним законодавством.

Раніше Новини.LIVE інформували, що з 10 вересня у застосунку "Резерв+" запрацювала функція онлайн-відстрочки для шкільних вчителів. Однак автоматично її отримають не всі, тому скористатися послугою зможуть лише ті педагоги, які чітко відповідають законодавчим вимогам щодо навантаження та посади.

Водночас Міноборони застерігає чоловіків від необачної зміни підстав для звільнення від служби, наприклад, при переході з робочого бронювання на відстрочку за сімейними обставинами. Переоформити цей статус через ЦНАП неможливо. У проміжку часу, коли ваша бронь вже скасована, а нові документи ще не затверджені, ви перебуваєте на загальному обліку і можете бути мобілізовані.