Заполнение документов. Фото: Минобороны Украины

Внук, ухаживающий за бабушкой-инвалидом, может не получить отсрочку от мобилизации, если у неё есть здоровый муж-пенсионер, даже в преклонном возрасте. В то же время добиться отсрочки всё же можно, главное — знать, какие именно медицинские документы помогут доказать ТЦК, что дедушка физически не способен ухаживать за собственной женой.

Об этом сообщил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Что важно учесть внукам при оформлении справки об уходе за бабушкой или дедушкой

В соответствии с пунктом 14 части первой статьи 23 закона о мобилизации, отсрочку может получить только один родственник второй степени родства, например, внук. Но есть ключевое условие: родственники первой степени, такие как супруг или дети, должны либо отсутствовать, либо сами нуждаться в постоянном постороннем уходе.

Юрист рассмотрел конкретный случай, когда мужчина хотел оформить отсрочку для ухода за бабушкой. Он рассказал, что его мать, которая является дочерью бабушки, умерла.

Однако в семье остался дедушка, который и является мужем бабушки. Юрист объяснил, что для ТЦК его 75-летний возраст и пенсионное удостоверение доказывают лишь то, что он жив и получает выплаты от государства. Этого совершенно недостаточно, чтобы признать его неспособным ухаживать за собственной женой.

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Как доказать неспособность дедушки ухаживать за бабушкой

Официальная инвалидность для дедушки не является обязательной, но медицинское подтверждение его плохого состояния здоровья будет крайне необходимо. Справка от врача с текстом "не может ухаживать за женой" в ТЦК не пройдет.

Чтобы всё соответствовало действующему законодательству, юрист рекомендует следующий порядок действий:

Дедушка должен обратиться к семейному врачу и пройти врачебно-консультативную комиссию (ВКК).

Комиссия должна выдать официальное заключение по форме № 080-4/о о том, что дедушка сам лично нуждается в постоянном постороннем уходе.

Далее внуку нужно получить специальный акт (по приложению 8) в местном совете. Этот документ подтвердит, что именно он фактически ежедневно ухаживает за бабушкой. Только со всем этим пакетом документов можно идти в ЦНАП и подавать заявление на отсрочку.

Судебная практика и есть ли смысл судиться с ТЦК

Отдельно юрист отметил, что если вы подадите документы на отсрочку, опираясь только на возраст дедушки и статус «единственного внука», военкомат гарантированно откажет. И обращаться с этим отказом в суд бесполезно. Например, Харьковский окружной административный суд в марте 2026 года уже вынес решение, в котором прямо указал, что пенсионное удостоверение не является доказательством невозможности осуществлять уход.

Обращаться в суд стоит только в том случае, если вы принесли в ТЦК медицинские заключения (ЛКК) в отношении дедушки, а комиссия военкомата их проигнорировала. Если же медицинского заключения по дедушке ещё нет, лучше не тратить деньги на адвокатов, а сначала оформить все необходимые медицинские справки и подать заявление в ЦНАП заново.

Новини.LIVE сообщали, что процедура оформления отсрочек претерпела изменения ещё в ноябре 2025 года. Мужчинам больше не нужно обращаться напрямую в ТЦК с заявлением, поскольку документы принимают в ЦНАПах или через приложение "Резерв+".

Кроме того, более 90% таких отсрочек сейчас продлеваются автоматически без очередей и повторного сбора справок, если данные о человеке уже есть в государственных базах. Если же статус вдруг не обновился вовремя, это чаще всего связано с обычным техническим сбоем.

В то же время тем, кто уволился с критически важного предприятия, не стоит полагаться только на отметку о действующей брони в "Резерв+", даже если она там до сих пор отображается. Расторжение трудовых отношений является прямым основанием для отмены бронирования с предыдущего места работы.