Заповнення документів. Фото: Міноборони України

Онук, який доглядає за бабусею з інвалідністю, може не отримати відстрочку від мобілізації, якщо в неї є здоровий чоловік-пенсіонер навіть у похилому віці. Водночас домогтися надання відстрочки таки можна, головне знати, які саме медичні документи допоможуть довести ТЦК, що дідусь фізично не здатний доглядати за власною дружиною.

Про це повідомив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Що важливо врахувати онукам при оформленні довідки по догляду за бабусею чи дідусем

Відповідно до пункту 14 частини першої статті 23 закону про мобілізацію, відстрочку може отримати лише один родич другого ступеня споріднення, наприклад, онук. Але є ключова умова, що родичі першого ступеня як-от чоловік чи діти, повинні або бути відсутніми, або самі потребувати постійного стороннього догляду.

Юрист розглянув конкретний випадок, де чоловік хотів оформити відстрочку по догляду за бабусею. Він поділився, що його мати, яка є донькою бабусі, померла.

Проте, у сім'ї залишився дідусь, який і є чоловіком бабусі. Юрист пояснив, що для ТЦК його 75-річний вік та пенсійне посвідчення доводять лише те, що він живий та отримує виплати від держави. Цього абсолютно недостатньо, щоб визнати його неспроможним доглядати за власною дружиною.

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Як довести неспроможність дідуся доглядати за бабусею

Офіційна інвалідність для дідуся не є обов'язковою, але медичне підтвердження його поганого стану здоров'я буде критично необхідне. Довідка від лікаря з текстом "не може доглядати за дружиною" у ТЦК не пройде.

Щоб усе відповідало чинному законодавству, юрист радить такий порядок дій:

Дідусь має звернутися до сімейного лікаря та пройти лікарсько-консультативну комісію (ЛКК).

Комісія повинна видати офіційний висновок за формою № 080-4/о про те, що дідусь сам особисто потребує постійного стороннього догляду.

Далі онуку потрібно отримати спеціальний акт (за додатком 8) у місцевій раді. Цей документ підтвердить, що саме він фактично щодня доглядає за бабусею. Тільки з усім цим пакетом можна йти в ЦНАП і подавати заяву на відстрочку.

Судова практика та чи є сенс судитися з ТЦК

Окремо юрист зауважив, що якщо ви подасте документи на відстрочку, спираючись лише на вік дідуся і статус "єдиного онука", військкомат гарантовано дасть відмову. І йти з цією відмовою до суду марно. Наприклад, Харківський окружний адмінсуд у березні 2026 року вже виніс рішення, де прямо вказав, що пенсійне посвідчення не є доказом неможливості здійснювати догляд.

Судитися варто лише в тому випадку, коли ви принесли до ТЦК медичні висновки (ЛКК) щодо дідуся, а комісія військкомату їх проігнорувала. Якщо ж медичного висновку на дідуся ще немає, краще не витрачати гроші на адвокатів, а спершу оформити всі потрібні медичні довідки і подати заяву в ЦНАП заново.

Новини.LIVE повідомляли, що процедура оформлення відстрочок зазнала змін ще в листопаді 2025 року. Чоловікам ходити безпосередньо до ТЦК із заявою більше не треба, оскільки папери приймають у ЦНАПах або через застосунок "Резерв+".

Крім того, понад 90% таких відстрочок нині подовжуються автоматично без черг і повторного збору довідок, якщо дані про людину вже є в державних базах. Якщо ж статус раптом не оновився вчасно, це найчастіше пов'язано зі звичайним технічним збоєм.

Водночас тим, хто звільнився з критично важливого підприємства, не варто покладатися лише на позначку про чинну бронь у "Резерв+", навіть якщо вона там досі світиться. Розірвання трудових відносин є прямою підставою для скасування бронювання з попереднього місця роботи.