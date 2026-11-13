Сотрудник ТЦК и СП. Фото: Полтавский ОТЦК и СП

Военнослужащие получили законный механизм перевода в другие подразделения для ухода за родственниками. Благодаря инициативе Кабмина уход за бабушкой или дедушкой может стать весомой причиной для ротации. Даже без справки об инвалидности смена места службы возможна, если они официально воспитывали военнослужащего.

Об этом сообщил адвокат Максим Колошкин, передает Новини.LIVE.

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Как сменить подразделение для прохождения военной службы, чтобы быть ближе к родным

С 2024 года в Украине действует экспериментальный правительственный проект, призванный оптимизировать перемещение личного состава. Инициатива Кабинета министров позволяет военнослужащим инициировать переход в другие формирования не только по служебной необходимости, но и исходя из семейных обстоятельств. Вместо полного увольнения из рядов ВСУ бойцы могут переехать в нужный регион.

Перевод возможен при следующих условиях:

у военнослужащего есть родственник первой или второй степени родства (к этой категории относятся бабушка или дедушка);

у члена семьи подтверждена инвалидность I или II группы;

в семье отсутствуют другие трудоспособные лица, которые могли бы взять на себя обязанности по уходу.

Если все эти критерии соблюдены, у командования не будет оснований для отклонения рапорта о смене места службы.

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Но ситуация усложняется, если пожилая родственница не имеет официально установленной группы инвалидности. В таком случае законодательство не содержит прямого указания на обязательное удовлетворение просьбы о переводе исключительно из-за необходимости в бытовом уходе.

Однако в правилах перевода есть нюанс, который запрещает переводить военнослужащих без их согласия в ряде случаев.

Эта же норма может послужить дополнительным аргументом при добровольном переводе, если:

бабушка воспитывала защитника с детских лет вместо родителей;

женщина была признана официальным опекуном;

родственница проживает отдельно от нынешней семьи военного;

статус опекунства подтвержден документально (решениями суда или профильных органов опеки).

Стоит подавать рапорт и подробно описывать семейную ситуацию даже в том случае, если официальная опека в свое время не оформлялась формально. Поскольку военнослужащий просит не о демобилизации, а исключительно об изменении дислокации, руководство нередко идет навстречу.

Наибольшую поддержку такие обращения получают во время горизонтальных ротаций, то есть когда боец просит о переводе из одного боевого подразделения в другое, равноценное по своему назначению.

Ранее Новини.LIVE также сообщали о том, что разведенные военнослужащие-женщины, самостоятельно воспитывающие детей, имеют право на 10 дней отпуска, но во время военного положения правила были скорректированы. Женщина может оформить дни по семейным обстоятельствам уже сейчас, а неиспользованный социальный отпуск «на детей» будет переведен в денежную выплату при увольнении со службы.

Смерть близкого человека, за которым ухаживал военнообязанный, автоматически отменяет его отсрочку, однако это не считается нарушением. Мужчин не штрафуют и не объявляют в розыск только из-за того, что изменились их семейные обстоятельства.