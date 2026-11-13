Працівник ТЦК та СП. Фото: Полтавський ОТЦК та СП

Військовослужбовці отримали легальний інструмент переходу до інших підрозділів заради опіки над рідними. Завдяки ініціативі Кабміну, догляд за бабусею чи дідусем може бути вагомою причиною для ротації. Навіть без довідки про інвалідність зміна місця служби можлива, якщо вони офіційно виховували військового.

Про це повідомив адвокат Максим Колошкін, передає Новини.LIVE.

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Як змінити підрозділ для військової служби, щоб бути ближче до рідних

З 2024 року в Україні діє експериментальний урядовий проєкт, покликаний оптимізувати переміщення особового складу. Ініціатива Кабінету міністрів дозволяє військовослужбовцям ініціювати перехід до інших формувань не лише за службовою необхідністю, а й спираючись на сімейні обставини. Замість повного звільнення з лав ЗСУ, бійці можуть переміститися в потрібний регіон.

Переведення можливе за таких умов:

військовий має родича першого або другого ступеня спорідненості (до цієї категорії належить бабуся чи дідусь);

член родини має підтверджену інвалідність I або II групи;

у сім'ї відсутні інші працездатні особи, які могли б взяти на себе обов'язки з догляду.

Якщо всі ці критерії дотримані, командування не матиме підстави для відхилення рапорту на зміну місця служби.

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Але ситуація ускладнюється, якщо літня родичка не має офіційно встановленої групи інвалідності. У такому разі законодавство не містить прямої вказівки на обов'язкове задоволення прохання про переведення виключно через потребу в побутовому нагляді.

Проте в правилах переміщення є нюанс, який забороняє переводити бійців без їхньої згоди у низці випадків.

Ця ж норма може спрацювати як додатковий аргумент при добровільному переведенні, якщо:

бабуся виховувала захисника з дитячих років замість батьків;

жінка була визнана офіційним опікуном;

родичка проживає окремо від нинішньої сім'ї військового;

статус опікунства підкріплений документально (рішеннями суду чи профільних органів опіки).

Варто подавати рапорт і детально розписувати сімейну ситуацію навіть тоді, коли офіційне опікунство свого часу не оформлювалося формально. Оскільки військовослужбовець просить не про демобілізацію, а виключно про зміну дислокації, керівництво нерідко йде назустріч.

Найбільшу підтримку такі звернення отримують під час горизонтальних ротацій, тобто коли боєць просить про переведення з одного бойового підрозділу до іншого, рівноцінного за своїм призначенням.

Раніше Новини.LIVE також інформували про те, що розлучені військовослужбовиці, які самі виховують дітей, мають право на 10 днів відпочинку, але під час воєнного стану правила скоригували. Жінка може оформити дні за сімейними обставинами вже зараз, а невикористану соціальну відпустку "на дітей" переведуть у грошову виплату під час звільнення зі служби.

Смерть близької людини, за якою доглядав військовозобов'язаний, автоматично скасовує його відстрочку, проте це не вважається порушенням. Чоловіків не штрафують і не оголошують у розшук лише через те, що змінилися їхні сімейні обставини.