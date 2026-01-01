Видео
Уход за чужим человеком — можно ли демобилизоваться

Уход за чужим человеком — можно ли демобилизоваться

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 20:00
Уход не за родственником - можно ли уволиться из армии
Граждане в территориальном центре комплектования. Фото: korosten.today

Военнослужащий имеет право демобилизоваться из Вооруженных сил Украины для ухода за лицом, которое нуждается в этом по медицинским показаниям. Причем существует вариант, когда уход можно осуществлять за чужим человеком.

Об этом написали на сайте адвокатского объединения "Бачинський та партнери".

Читайте также:

Демобилизация по уходу

Украинские военнослужащие имеют право демобилизоваться из Вооруженных сил Украины в индивидуальном порядке.

Одной из причин, которая позволяет демобилизацию, является уход за близким человеком, который нуждается в постоянном уходе по медицинским показаниям.

Юристы объяснили, обязательно ли условие, что лицо, за которым осуществляется уход, должно быть близким родственником военнослужащего.

Инвалидность и еще одно условие

В целом это правило действительно касается только близких родственников военнослужащего. Но из этого правила существует одно исключение.

Если человек имеет инвалидность первой группы, то за таким лицом можно осуществлять уход, даже если он не является близким родственником военнослужащего.

Но существует еще одно важное условие предоставления отсрочки в такой ситуации — человек с инвалидностью не должен иметь никаких родственников, которые могли бы осуществлять за ним уход.

Напомним, мы ранее писали о том, как военнослужащий может демобилизоваться по состоянию здоровья.

Добавим, мы сообщали о том, кто должен принять решение о массовой демобилизации ВСУ.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
