Уход не за родственником - можно ли уволиться из армии

Военнослужащий имеет право демобилизоваться из Вооруженных сил Украины для ухода за лицом, которое нуждается в этом по медицинским показаниям. Причем существует вариант, когда уход можно осуществлять за чужим человеком.

Демобилизация по уходу

Украинские военнослужащие имеют право демобилизоваться из Вооруженных сил Украины в индивидуальном порядке.

Одной из причин, которая позволяет демобилизацию, является уход за близким человеком, который нуждается в постоянном уходе по медицинским показаниям.

Юристы объяснили, обязательно ли условие, что лицо, за которым осуществляется уход, должно быть близким родственником военнослужащего.

Инвалидность и еще одно условие

В целом это правило действительно касается только близких родственников военнослужащего. Но из этого правила существует одно исключение.

Если человек имеет инвалидность первой группы, то за таким лицом можно осуществлять уход, даже если он не является близким родственником военнослужащего.

Но существует еще одно важное условие предоставления отсрочки в такой ситуации — человек с инвалидностью не должен иметь никаких родственников, которые могли бы осуществлять за ним уход.

