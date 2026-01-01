Догляд не за родичем - чи можна звільнитися з армії

Громадяни у територіальному центрі комплектування. Фото: korosten.today

Військовослужбовець має право демобілізуватися зі Збройних сил України для догляду за особою, яка потребує цього за медичними показниками. Причому існує варіант, коли догляд можна здійснювати за чужою людиною.

Про це написали на сайті адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери".

Демобілізація за доглядом

Українські військовослужбовці мають право демобілізуватися зі Збройних сил України в індивідуальному порядку.

Однією із причин, яка дозволяє демобілізацію, є догляд за близькою людиною, яка потребує постійного догляду за медичними показниками.

Юристи пояснили, чи обов’язковою є умова, що особа, за якою здійснюється догляд, має бути близьким родичем військовослужбовця.

Інвалідність і ще одна умова

Загалом це правило справді стосується тільки близьких родичів військовослужбовця. Але з цього правила існує один виняток.

Якщо людина має інвалідність першої групи, то за такою особою можна здійснювати догляд, навіть якщо вона не є близьким родичем військовослужбовця.

Та існує ще одна важлива умова надання відстрочки у такій ситуації — людина з інвалідністю не повинна мати жодних родичів, які могли б здійснювати за нею догляд.

