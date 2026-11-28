Сотрудники ТЦК и СП проверяют документы. Фото: УНИАН

Чтобы оформить отсрочку по уходу за отцом, не обязательно ждать присвоения ему группы инвалидности. Достаточно заключения врачебной комиссии и акта от местного совета. Даже если в семье есть другие трудоспособные родственники, например брат за границей или мачеха, это не станет препятствием.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения юриста Юрия Айвазяна.

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Реально ли оформить отсрочку по уходу за отцом без инвалидности

Сын, ухаживающий за больным и маломобильным отцом, имеет законные основания для получения отсрочки от призыва. Юрист Юрий Айвазян подчеркивает, что согласно пункту 9 части первой статьи 23 профильного закона, военнообязанному не нужно ждать, пока отцу официально присвоят группу инвалидности. Для ТЦК достаточно медицинского подтверждения того, что человек нуждается в постоянной помощи, и доказательств того, что этот уход осуществляете именно вы и никто, кроме вас, больше не может этого сделать.

Брат и мачеха — не препятствие для отсрочки

Многие военнообязанные опасаются, что наличие других членов семьи автоматически лишает их права на отсрочку. Однако закон четко разграничивает ситуации. Если речь идет об уходе за собственным отцом, правила значительно мягче.

В заявлении в ТЦК вам вообще не нужно указывать других трудоспособных родственников. Местная комиссия будет проверять только один факт: кто именно в реальности ежедневно помогает пожилому человеку.

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Как правильно собрать документы

Процесс оформления постоянного ухода состоит из трёх этапов. Обратитесь к семейному врачу со всеми старыми выписками. Объясните, что отец не может самостоятельно ходить, мыться или есть. Врач должен созвать ЛКК (врачебно-консультативную комиссию). Если медики подтвердят необходимость ухода, они выдадут специальное заключение по форме № 080-4/о.

С медицинским заключением и своим свидетельством о рождении обратитесь в местный совет по месту прописки отца. Напишите заявление на получение акта об установлении факта осуществления постоянного ухода. В течение 10 дней комиссия придет к вам домой с проверкой и выдаст этот документ.

Соберите все документы: паспорт, ИНН, военный билет, свидетельство о рождении, медицинское заключение ЛКК, акт комиссии и копию ИНН отца. Со всем этим обратитесь в ЦНАП и подайте заявление на отсрочку. Пока ТЦК рассматривает ваше дело, мобилизовать вас не имеют права.

Новини.LIVE сообщали, что при оформлении отсрочки военнообязанным важно не путать постоянный уход и опекунство. У них разные основания, правила оформления и сроки действия.

Даже если комиссия ТЦК отказывает в отсрочке из-за инвалидности супруги, это еще не означает, что такого права нет. Часто военкоматы допускают формальные ошибки или требуют лишние документы, поэтому подобные решения вполне реально обжаловать.

А если человек теряет право на отсрочку из-за смерти родственника, за которым ухаживал, бояться автоматических штрафов или мгновенного объявления в розыск не стоит. Изменение семейных обстоятельств не считается нарушением правил учета.