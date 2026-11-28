Працівники ТЦК та СП перевіряють документи. Фото: УНІАН

Щоб оформити відстрочку по догляду за батьком, не обов'язково чекати на встановлення йому групи інвалідності. Достатньо висновку лікарської комісії та акта від місцевої ради. Навіть якщо в родині є інші працездатні родичі, наприклад брат за кордоном чи мачуха, це не стане перешкодою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пояснення юриста Юрія Айвазяна.

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Чи реально оформити відстрочку по догляду за батьком без інвалідності

Син, який доглядає за хворим та маломобільним батьком, має законні підстави для отримання відстрочки від призову. Юрист Юрій Айвазян наголошує, що згідно з пунктом 9 частини першої статті 23 профільного закону, військовозобов'язаному не потрібно чекати, поки батькові офіційно дадуть групу інвалідності. Для ТЦК достатньо медичного підтвердження, що людина потребує постійної допомоги, та доказів, що цей догляд здійснюєте саме ви і ніхто, крім вас, більше не може цього зробити.

Брат та мачуха — не завада для відстрочки

Багато військовозобов'язаних побоюються, що наявність інших членів сім'ї автоматично позбавляє їх права на відстрочку. Проте закон чітко розмежовує ситуації. Якщо йдеться про догляд за власним батьком, правила значно м'якші.

У заяві до ТЦК вам взагалі не потрібно вказувати інших працездатних родичів. Місцева комісія буде перевіряти лише один факт: хто саме в реальності щодня допомагає літній людині.

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Як правильно зібрати документи

Процес оформлення постійного догляду складається з трьох етапів. Зверніться до сімейного лікаря з усіма старими виписками. Поясніть, що батько не може самостійно ходити, митися чи їсти. Лікар має скликати ЛКК (лікарсько-консультативну комісію). Якщо медики підтвердять потребу в догляді, вони видадуть спеціальний висновок за формою № 080-4/о.

З медичним висновком та своїм свідоцтвом про народження йдіть до місцевої ради за місцем прописки батька. Напишіть заяву на отримання акта про встановлення факту здійснення постійного догляду. Протягом 10 днів комісія прийде до вас додому з перевіркою і видасть цей документ.

Зберіть усі папери: паспорт, код, військовий квиток, свідоцтво про народження, медичний висновок ЛКК, акт від комісії та копію коду батька. З усім цим йдіть до ЦНАПу і подавайте заяву на відстрочку. Поки ТЦК розглядає вашу справу, мобілізувати вас не мають права.

Новини.LIVE повідомляли, що оформлюючи відстрочку, військовозобов'язаним важливо не плутати постійний догляд та опікунство. Вони мають різні підстави, правила оформлення та терміни дії.

Навіть якщо комісія ТЦК відмовляє у відстрочці через інвалідність дружини, це ще не означає, що такого права немає. Часто військкомати припускаються формальних помилок або вимагають зайві документи, тому подібні рішення цілком реально оскаржити.

А якщо людина втрачає право на відстрочку через смерть родича, за яким доглядала, боятися автоматичних штрафів чи миттєвого оголошення в розшук не варто. Зміна сімейних обставин не вважається порушенням правил обліку.