Уклонист подделал свидетельства о рождении двух детей — как его наказал суд

Мужчина, который является уроженцем Дубно Ровенской области, но проживает в Калуше Ивано-Франковской области, подделал свидетельства о рождении детей. На такой шаг он решился, потому что хотел избежать мобилизации.

Об этом говорится в приговоре, который Калушский горрайонный суд Ивано-Франковской области принял 24 декабря.

Детали дела

Согласно судебным материалам, в октябре прошлого года военнообязанный изготовил два фальшивых медицинских свидетельства о рождении двух детей. Документы с вымышленными данными он напечатал на компьютере, подписал от имени врача и заверил поддельными печатями Тернопольской коммунальной городской больницы №2. 30 октября аферист подал эти "документы" в ЗАГС, после чего получил официальные свидетельства о рождении, а также отсрочку от призыва.

Решение суда

Нарушитель свою вину не отрицал и согласился, чтобы дело рассмотрели в упрощенном порядке без судебных заседаний. Мужчину приговорили к году ограничения свободы, но заменили это наказание годом испытательного срока. Также осужденный должен заплатить 850 гривен штрафа и возместить государству более 10,5 тысячи гривен, которые потратили на судебные экспертизы. Приговор еще можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Ивано-Франковский апелляционный суд.

