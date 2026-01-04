Видео
Главная Мобилизация Уклонист изображал из себя многодетного — приговор суда

Уклонист изображал из себя многодетного — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 03:32
Уклонист подделал свидетельства о рождении двух детей — как его наказал суд
Многодетный отец. Фото иллюстративное: shutterstock.com

Мужчина, который является уроженцем Дубно Ровенской области, но проживает в Калуше Ивано-Франковской области, подделал свидетельства о рождении детей. На такой шаг он решился, потому что хотел избежать мобилизации.

Об этом говорится в приговоре, который Калушский горрайонный суд Ивано-Франковской области принял 24 декабря.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, в октябре прошлого года военнообязанный изготовил два фальшивых медицинских свидетельства о рождении двух детей. Документы с вымышленными данными он напечатал на компьютере, подписал от имени врача и заверил поддельными печатями Тернопольской коммунальной городской больницы №2. 30 октября аферист подал эти "документы" в ЗАГС, после чего получил официальные свидетельства о рождении, а также отсрочку от призыва.

Решение суда

Нарушитель свою вину не отрицал и согласился, чтобы дело рассмотрели в упрощенном порядке без судебных заседаний. Мужчину приговорили к году ограничения свободы, но заменили это наказание годом испытательного срока. Также осужденный должен заплатить 850 гривен штрафа и возместить государству более 10,5 тысячи гривен, которые потратили на судебные экспертизы. Приговор еще можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Ивано-Франковский апелляционный суд.

Напомним, офицер перешел на сторону российских оккупантов. За государственную измену ему заочно назначили 15 лет заключения.

Также мы сообщали, что на Ровенщине чиновник ТЦК и СП не составлял административные протоколы. За пренебрежение служебными обязанностями его оштрафовали.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
