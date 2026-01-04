Відео
Ухилянт удавав із себе багатодітного — вирок суду

Дата публікації: 4 січня 2026 03:32
Ухилянт підробив свідоцтва про народження двох дітей — як його покарав суд
Багатодітний батько. Фото ілюстративне: shutterstock.com

Чоловік, який є уродженцем Дубна Рівненської області, але проживає в Калуші на Івано-Франківщині, підробив свідоцтва про народження дітей. На такий крок він наважився, тому що хотів уникнути мобілізації.

Про це йдеться у вироку, який Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області ухвалив 24 грудня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у жовтні минулого року військовозобов'язаний виготовив два фальшивих медичних свідоцтва про народження двох дітей. Документи з вигаданими даними від надрукував на комп'ютері, підписав від імені лікаря та завірив підробленими печатками Тернопільської комунальної міської лікарні №2. 30 жовтня аферист подав ці "документи" до РАЦСу, після чого отримав офіційні свідоцтва про народження, а також відстрочку від призову. 

Рішення суду 

Порушник свою провину не заперечував і погодився, щоб справу розглянули у спрощеному порядку без судових засідань. Чоловіка засудили до року обмеження волі, але замінили це покарання роком випробувального терміну. Також засуджений має сплатити 850 гривень штрафу та відшкодувати державі понад 10,5 тисячі гривень, які витратили на судові експертизи. Вирок ще можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Івано-Франківський апеляційний суд.

Нагадаємо, офіцер перейшов на бік російських окупантів. За державну зраду йому заочно призначили 15 років ув'язнення. 

Також ми повідомляли, що на Рівненщині посадовець ТЦК та СП не складав адміністративні протоколи. За нехтування службовими обов'язками його оштрафували.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
