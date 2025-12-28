Видео
Уклонист воспользовался фейковой инвалидностью — приговор суда

Уклонист воспользовался фейковой инвалидностью — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 00:33
Мужчина ради уклонения от службы подделал документы — как его наказал суд
Мужчина держит военный билет. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В Полтавской области военнообязанный пытался получить отсрочку от мобилизации, пользуясь фальшивыми документами об установлении инвалидности. Нарушителя разоблачили и привлекли к ответственности.

Об этом в четверг, 25 декабря, сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП.

Детали дела

В прошлом году обвиняемый заказал в интернете изготовление фальшивой справки МСЭК. В поддельном документе говорилось о том, что военнообязанный имеет бессрочную II группу инвалидности. За "услугу" нарушитель заплатил две тысячи гривен, после чего передал производителю фальшивых бумаг копии своих документов.

После получения поддельной справки фигурант подал этот "документ" в ТЦК и СП вместе с заявлением о предоставлении отсрочки.

"Никакого осмотра МСЭК он не проходил, а документ является фальшивым — это подтвердили официальные ответы и судебно-технические экспертизы", — говорится в сообщении военкомата.

Решение суда

Обвиняемый свою вину полностью признал. За пособничество в подделке официального документа и использование такой подделки с целью уклонения от военной службы его оштрафовали на 17 тысяч гривен. Также осужденный должен возместить более 9,5 тысячи гривен, которые потратили на проведение экспертиз. Поддельные документы уничтожат.

Напомним, в Черкассах четверо людей избили военнослужащих ТЦК и СП. Всех причастных к нападению приговорили к двум годам испытательного срока.

Также мы сообщали, что в Хмельницком мужчина солгал о заминировании здания РТЦК и СП. Ему назначили наказание в виде более пяти лет заключения.

суд инвалидность мобилизация документы военнообязанные судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
