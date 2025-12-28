Чоловік заради ухилення від служби підробив документи — як його покарав суд

Чоловік тримає військовий квиток. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Полтавській області військовозобов'язаний намагався отримати відстрочку від мобілізації, користуючись фальшивими документами про встановлення інвалідності. Порушника викрили та притягнули до відповідальності.

Про це в четвер, 25 грудня, повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП.

Деталі справи

Тогоріч обвинувачений замовив в інтернеті виготовлення фальшивої довідки МСЕК. У підробленому документі йшлося про те, що військовозобов'язаний має безстрокову II групу інвалідності. За "послугу" порушник заплатив дві тисячі гривень, після чого передав виробнику фальшивих паперів копії своїх документів.

Після отримання підробленої довідки фігурант подав цей "документ" до ТЦК та СП разом із заявою про надання відстрочку.

"Жодного огляду МСЕК він проходив, а документ є фальшивим — це підтвердили офіційні відповіді та судово-технічні експертизи", — йдеться в повідомленні військкомату.

Рішення суду

Обвинувачений свою провину повністю визнав. За пособництво в підробленні офіційного документа та використання такої підробки з метою ухилення від військової служби його оштрафували на 17 тисяч гривень. Також засуджений має відшкодувати понад 9,5 тисячі гривень, які витратити на проведення експертиз. Підроблені документи знищать.

