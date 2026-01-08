Видео
Главная Мобилизация Украинец отвечал за мобилизацию в ДНР — как его наказал суд

Украинец отвечал за мобилизацию в ДНР — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 00:33
Коллаборационист отвечал за псевдофорум и мобилизацию в ДНР — что решил суд
Украинец, который перешел на сторону РФ. Фото: Прокуратура Украины

Житель временно оккупированного Харцызска Донецкой области предал Украину и отвечает за мобилизацию в ДНР. Ему уже избрали наказание, правда, пока заочно.

Об этом 5 января сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, фигурант, имея пророссийские взгляды стал "первым заместителем главы администрации местного округа Харцызск ДНР". На этой должности он организует работу фейкового учреждения, в частности контролирует вопросы мобилизации, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и взаимодействия с правоохранительными органами, распределяет земли и захваченное имущество, проводит еженедельные совещания и принимает решения в интересах захватчиков. В ноябре 2022 года предатель был инициатором так называемого форума для "государственных служащих ДНР".

Решение суда

Коллаборациониста заочно приговорили к десяти годам заключения, конфискации имущества, 15 годам лишения права занимать должности в органах местного самоуправления и государственной власти. На данный момент он находится в розыске — отбывать наказание начнет после задержания.

суд армия госизмена мобилизация наказание судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
