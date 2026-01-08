Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Українець відповідав за мобілізацію у ДНР — як його покарав суд

Українець відповідав за мобілізацію у ДНР — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 00:33
Колаборант відповідав за псевдофорум і мобілізацію у ДНР — що вирішив суд
Українець, який перейшов на бік РФ. Фото: Прокуратура України

Житель тимчасово окупованого Харцизька Донецької області зрадив Україну та відповідає за мобілізацію у ДНР. Йому вже обрали покарання, щоправда, поки що заочно.

Про це 5 січня повідомили в Донецькій обласній прокуратурі

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, фігурант, маючи проросійські погляди став "першим заступником голови адміністрації місцевого округу Харцизьк ДНР". На цій посаді він організовує роботу фейкової установи, зокрема контролю питання щодо мобілізації, цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і взаємодії із правоохоронними органами, розподіляє землі та захоплене майно, проводить щотижневі наради та ухвалює рішення в інтересах загарбників. У листопаді 2022 року зрадник був ініціатором так званого форуму для "державних службовців ДНР".

Рішення суду 

Колаборанта заочно засудили до десяти років ув'язнення, конфіскації майна, 15 років позбавлення права обіймати посади в органах місцевого самоврядування та державної влади. Наразі він перебуває в розшуку — відбувати покарання почне після затримання.

Нагадаємо, нагадаємо в Полтаві продавчиня інформувала про розташування патрулів ТЦК. Її засудили до року іспитового строку.

Також ми повідомляли, що на Одещині військовий побив свою матір. Його оштрафували.

суд армія держзрада мобілізація покарання судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації