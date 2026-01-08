Колаборант відповідав за псевдофорум і мобілізацію у ДНР — що вирішив суд

Українець, який перейшов на бік РФ. Фото: Прокуратура України

Житель тимчасово окупованого Харцизька Донецької області зрадив Україну та відповідає за мобілізацію у ДНР. Йому вже обрали покарання, щоправда, поки що заочно.

Про це 5 січня повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, фігурант, маючи проросійські погляди став "першим заступником голови адміністрації місцевого округу Харцизьк ДНР". На цій посаді він організовує роботу фейкової установи, зокрема контролю питання щодо мобілізації, цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і взаємодії із правоохоронними органами, розподіляє землі та захоплене майно, проводить щотижневі наради та ухвалює рішення в інтересах загарбників. У листопаді 2022 року зрадник був ініціатором так званого форуму для "державних службовців ДНР".

Рішення суду

Колаборанта заочно засудили до десяти років ув'язнення, конфіскації майна, 15 років позбавлення права обіймати посади в органах місцевого самоврядування та державної влади. Наразі він перебуває в розшуку — відбувати покарання почне після затримання.

