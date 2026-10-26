Женщины в армии. Фото: Черновицкий ОТЦК и СП

В центр рекрутинга Десантно-штурмовых войск ВСУ массово обращаются украинские женщины. Сейчас на них приходится каждая четвертая заявка. Женщины сознательно выбирают не только штабные должности делопроизводителей или финансистов, но и стремятся непосредственно участвовать в боях, в частности становятся операторами беспилотных аппаратов.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил младший лейтенант Илья Грицанюк.

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Женщины добровольно вступают в ВСУ

В частности, украинки массово осваивают профессию операторов беспилотных летательных аппаратов. Представитель рекрутингового центра подчеркивает, что участие женщин в непосредственных боевых действиях является абсолютно добровольным. Чтобы популяризировать это направление, младший лейтенант регулярно публикует в социальных сетях беседы с военнослужащими-женщинами.

"В войсках женщины обращаются в рекрутинговый центр. Я бы сказал, что даже каждая четвертая заявка — это девушка. И женщины присоединяются, и они выбирают как боевые должности, так и какие-то тыловые, например, делопроизводителей, финансистов. Но действительно очень много женщин идут и в беспилотную авиацию. На странице центра рекрутинга в социальных сетях можно увидеть, я стараюсь записывать интервью с девушками. Для того, чтобы действительно показать — и это общеизвестный факт — что девушки приходят и идут на боевые должности", — рассказал Илья Грицанюк.

Новини.LIVE сообщали, что в настоящее время в Украине не готовят, не обсуждают и даже не рассматривают вопрос о принудительной мобилизации женщин. В Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности заверили, что никаких законопроектов или законодательных инициатив по этому поводу не существует, а пойти в армию украинки могут исключительно по собственному желанию на добровольной основе.

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