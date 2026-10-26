Жінки у війську. Фото: Чернівецький ОТЦК та СП

До центру рекрутингу Десантно-штурмових військ ЗСУ масово звертаються українки. Нині на них припадає кожна четверта заявка. Жінки свідомо обирають не лише штабні посади діловодів чи фінансистів, а й прагнуть безпосередньо долучатися до боїв, зокрема стають операторками безпілотних апаратів.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив молодший лейтенант Ілля Грицанюк.

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Жінки добровільно долучаються до ЗСУ

Зокрема, українки масово опановують фах операторів безпілотних літальних апаратів. Представник рекрутингового центру наголошує на тому, що участь жінок у безпосередніх бойових діях є абсолютно добровільною. Щоб популяризувати цей напрямок, молодший лейтенант регулярно публікує в соціальних мережах розмови з військовослужбовицями.

"У військах жінки звертаються до рекрутингу. Я б сказав, навіть кожна четверта заявка – це дівчина. І жінки долучаються, і вони обирають і бойові посади, і посади там якісь тилові, діловодів, фінансистів. Але дійсно дуже багато жінок йдуть так само в безпілотники. На сторінці центру рекрутингу у соціальних мережах можна бачити, я стараюся записувати інтерв'ю з дівчатами. Для того, щоб дійсно ми показуємо, і це публічна історія, що дівчата приходять і дівчата йдуть на бойові посади", — розповів Ілля Грицанюк.

Новини.LIVE повідомляли, що наразі в Україні не готують, не обговорюють і навіть не розглядають примусову мобілізацію жінок. У Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки запевнили, що жодних законопроєктів чи законодавчих ініціатив щодо цього не існує, а піти до війська українки можуть виключно за власним бажанням на добровільній основі.

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