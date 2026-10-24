Курсанты. Фото: Национальная академия Государственной пограничной службы Украины/https://www.facebook.com/nadpsu

Юридические коллизии позволяют мобилизовать украинцев в возрасте 18–24 лет, несмотря на общий запрет. В категорию военнообязанных досрочно попадают бывшие сотрудники правоохранительных органов, офицеры запаса после прохождения курса подготовки на кафедрах и молодежь, которая ранее имела статус "ограниченно годных".

Объяснения дал кандидат юридических наук Евгений Филипец, передает Новини.LIVE.

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Досрочное изменение учетного статуса

Общенациональное снижение призывного барьера с 27 до 25 лет, которое произошло еще в мае 2024 года, должно было гарантировать юношам неприкосновенность от принудительной отправки на фронт. По общему правилу, украинцы в возрасте от 18 до 24 лет относятся к категории призывников и общей мобилизации не подлежат. Однако из-за четких законодательных механизмов тысячи молодых парней все же поступают на службу в армию.

По словам юриста Евгения Филипца, отечественное законодательство делит граждан на резервистов, призывников и военнообязанных в возрасте от 25 до 60 лет. При этом статус резервиста приобретается исключительно добровольно, для чего требуется согласие самого военнослужащего после увольнения и соответствующий приказ командира части. Однако лишиться статуса призывника и попасть в категорию военнообязанных можно гораздо раньше установленного 25-летнего возраста.

Последствия медицинских комиссий и отмены статусов

Одной из самых распространенных причин раннего перехода в категорию лиц, подлежащих мобилизации, являются нюансы медицинского учета. Адвокат обращает внимание на юношей 18, 19, 20, 21 или 22 лет, которые в прошлом прошли военно-медицинскую комиссию и получили заключение об ограниченной годности. Такой вердикт автоматически изменял их учетный статус.

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"По состоянию здоровья парень до 25 лет может подлежать мобилизации в случае, если он был признан ограниченно годным", — подчеркивает Евгений Филипец.

После того как законодатели отменили понятие ограниченной годности, этой группе юношей пришлось вновь проходить ВЛК для обновления данных.

"И здесь, после проведения повторной ВЛК, уже в качестве лица, подлежащего воинской обязанности, и если его признавали годным к военной службе или, опять же, ограниченно годным к военной службе, такие лица подлежали мобилизации. Даже не учитывая их возраст", — добавляет адвокат.

Как влияют на призыв образование и прежняя служба в полиции

Помимо медицинских показаний существуют еще два пути, которые полностью снимают защиту от отправки на фронт для граждан моложе 25 лет. Во-первых, общей мобилизации подлежат студенты, успевшие завершить обучение на военной кафедре. Получение начального офицерского звания мгновенно превращает их в полноценных военнообязанных.

Во-вторых, в соответствии с положениями статьи 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", защиту от мобилизации по возрасту теряют и бывшие сотрудники Национальной полиции. Лица, имевшие специальные звания в органах полиции, после увольнения подлежат снятию со специального учета с последующим обязательным зачислением на общий воинский учет, что делает их подлежащими призыву.

Советы юриста молодым людям в возрасте до 25 лет

Помимо законных оснований, существует риск банального технического сбоя. Сложность функционирования государственных электронных реестров иногда приводит к тому, что юноши, не относящиеся ни к одной из вышеупомянутых категорий, внезапно оказываются среди военнообязанных.

"Поэтому важно проверить свой военно-учетный документ, ведь я уже вижу на практике, что бывают случаи, когда призывник якобы ошибочно зачисляется в статус военнообязанного", — предупреждает Евгений Филипец.

Чтобы избежать проблем, специалист советует молодежи регулярно отслеживать свои личные данные в приложении "Резерв+" и оперативно реагировать на любые сомнительные изменения своего статуса.

Новини.LIVE сообщали, что военные могут взять льготную ипотеку по программе "еОселя" даже после закрытия дела о самовольном оставлении части. Банки вообще не имеют доступа к базам правоохранительных органов, однако часто отказывают в кредите по другой причине. Например, отказ может быть связан с затянувшимся восстановлением на службе, поскольку военнослужащий мог длительное время оставаться без официальной зарплаты.

Возраст до 25 лет также не мешает оформить бронь, поэтому предприятия могут спокойно защитить от армии своих 24-летних специалистов, если те уже стоят на учете как военнообязанные. Обычно через "Дію" всё решается буквально за три дня, хотя из-за отдельных проблем с документами процедура может сильно затянуться или стать невозможной.