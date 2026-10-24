Курсанти. Фото: Національна академія Державної прикордонної служби України/https://www.facebook.com/nadpsu

Юридичні колізії дозволяють мобілізувати українців віком 18–24 роки, попри загальну заборону. До категорії військовозобов'язаних достроково потрапляють колишні правоохоронці, офіцери запасу після кафедр та молодь, яка раніше мала статус "обмежено придатних".

Пояснення надав кандидат юридичних наук Євген Филипець, передає Новини.LIVE.

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Дострокова зміна облікового статусу

Загальнонаціональне зниження призовного бар'єра з 27 до 25 років, яке відбулося ще у травні 2024 року, мало гарантувати юнакам недоторканність від примусової відправки на фронт. За загальним правилом, українці віком від 18 до 24 років належать до категорії призовників і загальній мобілізації не підлягають. Проте через чіткі законодавчі механізми тисячі молодих хлопців усе ж стають до лав армії.

За словами юриста Євгена Филипця, вітчизняне законодавство розмежовує громадян на резервістів, призовників та військовозобов'язаних віком від 25 до 60 років. При цьому резервний статус набувається виключно добровільно, де для цього потрібна згода самого військового після звільнення та відповідний наказ командира частини. Проте втратити призовний статус і потрапити до категорії військовозобов'язаних можна набагато раніше встановленого 25-річного віку.

Наслідки медичних комісій та скасування статусів

Однією з найпоширеніших причин раннього переходу до осіб, що підлягають мобілізації, є нюанси медичного обліку. Адвокат звертає увагу на хлопців 18, 19, 20, 21 чи 22 років, які в минулому пройшли військово-лікарську комісію та отримали висновок про обмежену придатність. Такий вердикт автоматично змінював їхній обліковий статус.

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"За станом здоров'я хлопець до 25 років може підлягати мобілізації у випадку, якщо він був визнаний обмежено придатним", — наголошує Євген Филипець.

Після того, як законодавці ліквідували поняття обмеженої придатності, цій групі юнаків довелося знову йти на ВЛК для оновлення даних.

"І тут, після проведення повторного ВЛК, вже як військово зобов'язаного, і якщо його визнавали придатним до військової служби, чи знову ж таки обмежено придатним до військової служби, такі особи підлягали мобілізації. Навіть не враховуючи їхній вік", — додає адвокат.

Як впливає на призов освіта та колишня служба в поліції

Поза медичними показаннями існують ще два шляхи, які повністю знімають захист від відправки на фронт для громадян, молодших за 25 років. По-перше, загальній мобілізації підлягають студенти, які встигли завершити навчання на військовій кафедрі. Здобуття первинного офіцерського звання миттєво перетворює їх на повноцінних військовозобов'язаних.

По-друге, відповідно до приписів статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", захист від мобілізації по віку втрачають й колишні співробітники Національної поліції. Особи, які мали спеціальні звання в органах поліції, після звільнення підлягають зняттю зі спеціального обліку з подальшим обов'язковим зарахуванням на загальний військовий облік, що робить їх відкритими для призову.

Поради юриста молодикам віком до 25 років

На додачу до законних підстав, існує ризик банального технічного збою. Складність функціонування державних електронних реєстрів іноді призводить до того, що юнаки, які не належать до жодної з вищезгаданих категорій, раптово опиняються серед військовозобов'язаних.

"Тому важливо перевірити свій військово-обліковий документ, адже я вже бачу на практиці, бувають випадки, коли нібито помилково зараховується призовник до статусу військово зобов'язаного", — попереджає Євген Филипець.

Аби уникнути проблем фахівець радить молоді регулярно моніторити свої особисті дані у застосунку "Резерв+" та оперативно реагувати на будь-які сумнівні зміни свого статусу.

Новини.LIVE повідомляли, що військові можуть узяти пільгову іпотеку за програмою "єОселя" навіть після закритої справи про самовільне залишення частини. Банки взагалі не мають доступу до баз правоохоронців, проте часто відмовляють у кредиті з іншої причини. Наприклад, відмова може настати через затяжне поновлення на службі, бо боєць міг тривалий час сидіти без офіційної зарплати.

Вік до 25 років також не заважає оформити бронь, тож підприємства можуть спокійно захистити від армії своїх 24-річних фахівців, якщо ті вже стоять на обліку як військовозобов’язані. Зазвичай через "Дію" все вирішується буквально за три дні, хоча через окремі проблеми з документами процедура може сильно затягнутися або стати неможливою.