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Украинские женщины начали прятать своих мужчин от мобилизации законным способом

9 мая 2024 19:33
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Украинские женщины начали прятать своих мужчин от мобилизации законным способом
Украинские женщины. Фото: Фокус
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Украинки изобрели способ скрыть своих мужчин от мобилизации. Некоторые женщины идут служить в Вооруженные силы Украины, чтобы добиться отсрочки от мобилизации для своих мужчин.

Об этом рассказывают на странице Адвокатского агентства "Дама в законе".

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Цель женщины — помочь мужчине остаться дома

По словам адвокатов, если семья имеет несовершеннолетнего ребенка, и если мама или отец уже проходит военную службу, то у второго родителя может быть отсрочка от мобилизации, чтобы воспитывать ребенка.

"Звонила женщина и спрашивала — если она пойдет служить по контракту и у нее с мужчиной есть несовершеннолетний ребенок, то будет ли у нее мужа отсрочка. Цель женщины — помочь мужчине остаться дома, чтобы его не мобилизовали. Она рассчитывает устроиться на бумажную работу, а мужчина чтобы не шел штурмовиком", — рассказала адвокат.

Напомним, в Киеве будут судить врачей, которые выписывали фальшивые диагнозы для уклонистов за три тысячи долларов. Из десяти злоумышленников двое — руководители военно-врачебных комиссий.

Ранее мы сообщали, что в Киеве заведующий психиатрическим отделением больницы выдавал ложные документы по поводу диагнозов мужчин. Таким образом, военнообязанные могли избегать мобилизации.

Также мы писали, что в Киеве разоблачили мужчину, который помогал уклонистам получить медицинские справки об инвалидности для выезда за границу.

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