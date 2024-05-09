Українські жінки почали ховати своїх чоловіків від мобілізації законним способом

Українські жінки. Фото: Фокус

Українки винайшли спосіб сховати своїх чоловіків від мобілізації. Деякі жінки йдуть служити у Збройні сили України, щоб домогтися відстрочки від мобілізації для своїх чоловіків.

Про це розповідають на сторінці Адвокатської агенції "Пані в законі".

Читайте також:

Мета жінки — допомогти чоловіку залишитися вдома

За словами адвокатів, якщо родина має неповнолітню дитину, і якщо мама або батько вже проходить військову службу, то другий з батьків може мати відстрочку від мобілізації, аби виховувати дитину.

"Дзвонила жінка і питала — якщо вона піде служити по контракту, і у неї з чоловіком є неповнолітня дитина, то чи матиме її чоловік відстрочку. Мета жінки – допомогти чоловіку лишитися вдома, аби його не мобілізували. Вона розраховує влаштуватися на паперову роботу, а чоловік щоб не йшов штурмовиком", — розказала адвокат.

Нагадаємо, у Києві судитимуть лікарів, які виписували фальшиві діагнози для ухилянтів за три тисячі доларів. З-поміж десяти зловмисників двоє — очільники військово-лікарських комісій.

Раніше ми повідомляли, що у Києві завідувач психіатричного відділення лікарні видавав неправдиві документи щодо діагнозів чоловіків. Таким чином, військовозобов'язані могли уникати мобілізації.

Також ми писали, що у Києві викрили чоловіка, який допомагав ухилянтам отримати медичні довідки про інвалідність для виїзду за кордон.