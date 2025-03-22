Кувалдин ответил, как отреагирует на мобилизацию своих двух сыновей

Мирослав Кувалдин. Фото: УНИАН

Известный украинский певец Мирослав Кувалдин, который является лидером группы "The ВЙО" и военным, высказался относительно возможной мобилизации своих двух сыновей. Он отметил, что будет рад этому, если они примут такое решение.

Об этом сообщает "Люкс ФМ".

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В интервью изданию певец рассказал, что его сыновьями уже исполнилось 19 и 22 года. Однако сейчас они оба живут за границей. Сыновья артиста выехали из Украины в начале полномасштабной войны с женой исполнителя. Как говорит участник "Культурного десанта", там они получают образование.

"Моим сыновьям сейчас 22 и 19 лет. Они учатся за границей. Если захотят вернуться в Украину и мобилизоваться, я буду только рад. Но, думаю, с каждым днем войны эта перспектива отдаляется все дальше и дальше", — сказал Мирослав Мирослав.

Также исполнитель поделился, кто за время полномасштабной войны его больше всего разочаровал. Как пояснил певец, он негативно относится ко всем мужчинам, которые не защищают сейчас Украину.

"Я разочарован всеми мужчинами, годными к службе, которые не защищают свою страну. Не только артистами", — рассказал певец.

Напомним, что украинский комик и актер студии "Квартал 95" Игорь Ласточкин присоединился в феврале в ряды ВСУ.

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