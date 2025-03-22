Кувалдін відповів, як відреагує на мобілізацію своїх двох синів

Мирослав Кувалдін. Фото: УНІАН

Відомий український співак Мирослав Кувалдін, який є лідером гурту "The ВЙО" і військовим, висловився щодо можливої мобілізації своїх двох синів. Він зазначив, що буде радий цьому, якщо вони приймуть таке рішення.

Про це повідомляє "Люкс ФМ".

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В інтерв'ю виданню співак розповів, що його синами вже виповнилося 19 і 22 роки. Однак наразі вони обидва мешкають за кордоном. Сини артиста виїхали з України на початку повномасштабної війни з дружиною виконавця. Як каже учасник "Культурного десанту", там вони здобувають освіту.

"Моїм синам зараз 22 і 19 років. Вони навчаються за кордоном. Якщо захочуть повернутися в Україну й мобілізуватися, я буду лише радий. Та, гадаю, з кожним днем війни ця перспектива віддаляється все далі й далі", — сказав Мирослав Мирослав.

Також виконавець поділився, хто за час повномасштабної війни його більше всього розчарував. Як пояснив співак, він негативно ставиться до усіх чоловіків, які не захищають зараз Україну.

"Я розчарований усіма чоловіками, придатними до служби, які не захищають свою країну. Не лише артистами", — розповів співак.

Нагадаємо, що український комік і актор студії "Квартал 95" Ігор Ласточкін приєднався в лютому до лав ЗСУ.

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