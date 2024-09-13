Реестр военных в Украине — бойцам присвоят электронные идентификаторы

Украинские военнослужащие на учениях. Фото: uatv.ua

Уже скоро в Украине может появиться единый государственный реестр военнослужащих, а вместе с ним и электронные идентификаторы.

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О нововведениях рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко, информирует "Судово-юридична газета".

Так, отмечается, что сейчас ведется работа над соответствующим законопроектом. В этот процесс было вовлечено и Министерство обороны. Необходимо было учесть многие чувствительные вопросы. В частности, вызовом является обеспечение безопасности обработки, хранения, распространения данных, которые будут находиться в реестре.

"Мы с коллегами практически завершили работу над законопроектом "о создании и функционировании Единого государственного реестра военнослужащих и других законов Украины по усовершенствованию порядка ведения военного учета. Без преувеличения могу сказать, что это достаточно трудный законопроект", — рассказал Федиенко.

Также, по его информации, предложено внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе" дополнив его новой статьей 25-1. Это касается именно создания и функционирования Единого государственного реестра военнослужащих.

Данные изменения позволят не только создать единую базу данных о военнослужащих, но и присвоить им единый уникальный электронный идентификатор для однозначной идентификации военнослужащего.

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