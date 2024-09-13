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Украинским военным присвоят электронные идентификаторы — что это значит

13 сентября 2024 21:44
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Реестр военных в Украине — бойцам присвоят электронные идентификаторы
Украинские военнослужащие на учениях. Фото: uatv.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Уже скоро в Украине может появиться единый государственный реестр военнослужащих, а вместе с ним и электронные идентификаторы.

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О нововведениях рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко, информирует "Судово-юридична газета".

Так, отмечается, что сейчас ведется работа над соответствующим законопроектом. В этот процесс было вовлечено и Министерство обороны. Необходимо было учесть многие чувствительные вопросы. В частности, вызовом является обеспечение безопасности обработки, хранения, распространения данных, которые будут находиться в реестре.

"Мы с коллегами практически завершили работу над законопроектом "о создании и функционировании Единого государственного реестра военнослужащих и других законов Украины по усовершенствованию порядка ведения военного учета. Без преувеличения могу сказать, что это достаточно трудный законопроект", — рассказал Федиенко.

Также, по его информации, предложено внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе" дополнив его новой статьей 25-1. Это касается именно создания и функционирования Единого государственного реестра военнослужащих.

Данные изменения позволят не только создать единую базу данных о военнослужащих, но и присвоить им единый уникальный электронный идентификатор для однозначной идентификации военнослужащего.

Ранее мы сообщали, в приложения Армия+ будет внедрено электронное удостоверение военного.

Напомним, мы писали, какими услугами можно воспользоваться в приложении Армия+.

Также мы информировали, какие рапорты лучше не подавать через Армию+.

ВСУ армия военные военный учет

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