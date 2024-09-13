Реєстр військових в Україні — бійцям присвоять електронні ідентифікатори

Українські військовослужбовці на навчаннях. Фото: uatv.ua

Вже скоро в Україні може з'явитися єдиний державний реєстр військовослужбовців, а разом з ним й електронні ідентифікатори.

Читайте також:

Про нововведення розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко, інформує "Судово-юридична газета".

Так, зазначається, що наразі ведеться робота над відповідним законопроєктом. У процес було залучено й Міністерство оборони. Необхідно було врахувати багато чутливих питань. Зокрема викликом є забезпечення безпеки обробки, зберігання, розповсюдження даних, які будуть знаходитися у реєстрі.

"Ми з колегами практично завершили роботу над законопроєктом "щодо створення та функціонування Єдиного державного реєстру військовослужбовців та до інших законів України щодо удосконалення порядку ведення військового обліку. Без перебільшення можу сказати, що це достатньо важкий законопроєкт", — розповів Федієнко.

Також, за його інформацією, запропоновано внести зміни до закону "Про військовий обов’язок і військову службу" доповнивши його новою статтею 25-1. Це стосується саме створення та функціонування Єдиного державного реєстру військовослужбовців.

Дані зміни нададуть можливість не тільки створити єдину базу даних про військовослужбовців, а й присвоїти їм єдиний унікальний електронний ідентифікатор для однозначної ідентифікації військовослужбовця.

Раніше ми повідомляли, у додатку Армія+ буде впроваджено електронне посвідчення військового.

Нагадаємо, ми писали, якими послугами можна скористатися у застосунку Армія+.

Також ми інформували, які рапорти краще не подавати через Армія+.