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Украинцы, которые не хотят воевать, заключают фиктивные браки — что им грозит

13 ноября 2023 23:13
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Чтобы избежать мобилизации, украинцы идут на фиктивные браки — законно ли это
Фиктивные браки для уклонения от мобилизации. Коллаж: Новини.LIVE
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Не первый месяц в Украине ходят слухи об усилении мобилизации, из-за чего активизировались новые схемы для уклонения от призыва. В частности, военнообязанные мужчины массово заключают фиктивные браки с женщинами, имеющими инвалидность. Ведь согласно действующему законодательству, такие граждане имеют отсрочку, а также могут выезжать за границу для сопровождения лица с инвалидностью I или II группы.

Что известно о новой схеме уклонения от мобилизации и насколько она законна, пишет ТСН.

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Фиктивный брак для уклонения от мобилизации — что известно

Так, отмечается, что в соцсетях начали распространяться каналы, паблики и чаты, где граждане друг другу помогают заключить фиктивный брак во избежание мобилизации.

Кто-то предлагает свои "услуги" за вознаграждение в размере 1-2 тыс. долларов. Другие предлагают взаимовыгодную помощь, а именно — "обмен сестрами".

Нередко в интернете встречаются объявления, авторы которых отмечают, что имеют "несколько женщин" для заключения фиктивных браков. Конечно, все за большие деньги.

А в одном из интернет-сообществ, которое насчитывает уже 2,5 тыс. участников, кроме женщин с инвалидностью свои "услуги" уклонистам предлагают также матери-одиночки. Оценивают женщины свою готовность заключить фиктивный брак в сумму от 5 до 6,5 тыс. долларов.

Журналисты ТСН обнародовали несколько скриншотов:

 

Чтобы избежать мобилизации, украинцы идут на фиктивные браки — законно ли это
Чат из паблика для заключения фиктивных браков. Скриншот: ТСН

Насколько законны фиктивные браки и что угрожает уклонистам — объяснение адвоката

Как рассказал адвокат Андрей Межирицкий, очень сложно доказать, что брак действительно фиктивный. Для этого необходимо, чтобы кто-либо из участников такого брака заявил о фиктивности.

"Фиктивность брака устанавливается однозначно только судебным решением. По моему убеждению, установить его можно в случае добровольного признания одной стороной или обеими. Если обе стороны будут утверждать, что этот брак реальный, несмотря на все сопутствующие обстоятельства — все это не доказывает фиктивность брака. Это достаточно сложная категория для доказывания", — подчеркнул правовед.

Поэтому, по мнению Межирицкого, подобный "бизнес" на фиктивных браках будет процветать и дальше, несмотря на то, что государство пытается с ним бороться.

В то же время тем, кто решается на заключение фиктивного брака, следует помнить: на них ложатся реальные обязанности. И "супруги" получают право распоряжаться "общим имуществом".

Ранее психолог Центра травмотерапии ОО "Форпост" Олеся Ольховик рассказала, что побуждает украинских мужчин скрываться от мобилизации.

Напомним, мы рассказывали, как мужчины пытаются сбежать из Украины с помощью липовых справок и псевдоволонтерства. 

Также мы сообщали, что в ВСУ назвали три самых распространенных места, где представители ТЦК могут провести массовое вручение повесток уклонистам.

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