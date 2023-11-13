Чтобы избежать мобилизации, украинцы идут на фиктивные браки — законно ли это

Украинцы, которые не хотят воевать, заключают фиктивные браки — что им грозит
Не первый месяц в Украине ходят слухи об усилении мобилизации, из-за чего активизировались новые схемы для уклонения от призыва. В частности, военнообязанные мужчины массово заключают фиктивные браки с женщинами, имеющими инвалидность. Ведь согласно действующему законодательству, такие граждане имеют отсрочку, а также могут выезжать за границу для сопровождения лица с инвалидностью I или II группы.
Что известно о новой схеме уклонения от мобилизации и насколько она законна, пишет ТСН.
Фиктивный брак для уклонения от мобилизации — что известно
Так, отмечается, что в соцсетях начали распространяться каналы, паблики и чаты, где граждане друг другу помогают заключить фиктивный брак во избежание мобилизации.
Кто-то предлагает свои "услуги" за вознаграждение в размере 1-2 тыс. долларов. Другие предлагают взаимовыгодную помощь, а именно — "обмен сестрами".
Нередко в интернете встречаются объявления, авторы которых отмечают, что имеют "несколько женщин" для заключения фиктивных браков. Конечно, все за большие деньги.
А в одном из интернет-сообществ, которое насчитывает уже 2,5 тыс. участников, кроме женщин с инвалидностью свои "услуги" уклонистам предлагают также матери-одиночки. Оценивают женщины свою готовность заключить фиктивный брак в сумму от 5 до 6,5 тыс. долларов.
Журналисты ТСН обнародовали несколько скриншотов:
Насколько законны фиктивные браки и что угрожает уклонистам — объяснение адвоката
Как рассказал адвокат Андрей Межирицкий, очень сложно доказать, что брак действительно фиктивный. Для этого необходимо, чтобы кто-либо из участников такого брака заявил о фиктивности.
"Фиктивность брака устанавливается однозначно только судебным решением. По моему убеждению, установить его можно в случае добровольного признания одной стороной или обеими. Если обе стороны будут утверждать, что этот брак реальный, несмотря на все сопутствующие обстоятельства — все это не доказывает фиктивность брака. Это достаточно сложная категория для доказывания", — подчеркнул правовед.
Поэтому, по мнению Межирицкого, подобный "бизнес" на фиктивных браках будет процветать и дальше, несмотря на то, что государство пытается с ним бороться.
В то же время тем, кто решается на заключение фиктивного брака, следует помнить: на них ложатся реальные обязанности. И "супруги" получают право распоряжаться "общим имуществом".
Ранее психолог Центра травмотерапии ОО "Форпост" Олеся Ольховик рассказала, что побуждает украинских мужчин скрываться от мобилизации.
Напомним, мы рассказывали, как мужчины пытаются сбежать из Украины с помощью липовых справок и псевдоволонтерства.
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