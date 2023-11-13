Щоб уникнути мобілізації, українці йдуть на фіктивні шлюби — чи це законно

Фіктивні шлюби заради ухилення від мобілізації. Колаж: Новини.LIVE

Не перший місяць в Україні ходять чутки про посилення мобілізації, через що активізувалися нові схеми для ухилення від призову. Зокрема, військовозобов'язані чоловіки масово укладають фіктивні шлюби із жінками, що мають інвалідність. Адже відповідно до чинного законодавства, такі громадяни мають відстрочку, а також можуть виїжджати за кордон для супроводу особи з інвалідністю І або ІІ групи.

Що відомо про нову схему ухилення від мобілізації та наскільки вона законна, пише ТСН.

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Так, зазначається, що у соцмережах почали поширюватися канали, пабліки та чати, де громадяни один одному допомагають укласти фіктивний шлюб з метою уникнення мобілізації.

Хтось пропонує свої "послуги" за винагороду у вигляді 1-2 тис. доларів. Інші пропонують взаємовигідну допомогу, а саме — "обмін сестрами".

Не рідко в інтернеті трапляються оголошення, автори яких зазначають, що мають "кілька жінок" для укладання фіктивних шлюбів. Звичайно, все за великі гроші.

А в одній з інтернет-спільнот, яка налічує вже 2,5 тис. учасників, окрім жінок з інвалідністю, свої "послуги" ухилянтам пропонують також матері-одиначки. Оцінюють жінки свою готовність укласти фіктивний шлюб у суму від 5 до 6,5 тис. доларів.

Журналісти ТСН оприлюднили кілька скриншотів таких оголошень:

Чат з пабліку для укладання фіктивних шлюбів. Скриншот: ТСН

Наскільки законні фіктивні шлюби та що загрожує ухилянтам — пояснення адвоката

Як розповів адвокат Андрій Межирицький, дуже складно довести, що шлюб дійсно є фіктивним. Для цього необхідно, аби хтось з учасників такого шлюбу заявив про фіктивність.

"Фіктивність шлюбу встановлюється однозначно тільки судовим рішенням. На моє переконання, встановити його можна в разі добровільного зізнання однією стороною або обома. Якщо обидві сторони будуть стверджувати, що цей шлюб є реальним, попри усі супутні обставини — все це не доводить фіктивність шлюбу. Це достатньо складна категорія для доведення", — наголосив правознавець.

Тож, на думку Межирицького, подібний "бізнес" на фіктивних шлюбах процвітатиме й надалі, попри те, що держава намагається з ним боротися.

Водночас тим, хто зважується на укладання фіктивного шлюбу, варто пам'ятати: на них лягають реальні обов'язки. І "подружжя" отримує права розпоряджатися "спільним майном".

Раніше психологиня Центру травмотерапії ГО "Форпост" Олеся Ольховик розповіла, що спонукає українських чоловіків ховатися від мобілізації.

Нагадаємо, ми розповідали, як чоловіки намагаються втекти з України за допомогою липових довідок та псевдоволонтерства.

Також ми повідомляли, що у ЗСУ назвали три найпоширеніші місця, де представники ТЦК можуть провести масове вручення повісток ухилянтам.