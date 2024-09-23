Мобилизация в Украине — при каких условиях и как можно обжаловать штраф от ТЦК

Украинцы могут обжаловать штраф от ТЦК — адвокат объяснил, когда и как это возможно
В Украине предусмотрены штрафные санкции за уклонение от мобилизации военнообязанных лиц. В частности, за неявку в ТЦК и СП по повестке грозит штраф от 17 000 до 25 500 грн. Однако в некоторых случаях граждане могут оспорить штрафы.
Когда это можно и как правильно сделать, рассказал юрист Дмитрий Франчук в комментарии РБК-Украина.
Какие существуют основания для обжалования штрафа
По словам правозащитника, есть лишь несколько законных оснований, позволяющих обжаловать штраф, а именно:
- Не была соблюдена процедура вручения повестки;
- Отсутствовали основания для наложения штрафа;
- Были ненадлежащие, неправомерные действия ТЦК и СП.
Что нужно сделать, чтобы оспорить штраф от ТЦК
Франчук подчеркнул, что у военнообязанных граждан есть 30 дней с момента наложения штрафа, чтобы его обжаловать.
Алгоритм действий следующий:
- Написать заявление об обжаловании штрафа, указав персональные данные, реквизиты штрафа, причины, по которым вы считаете штраф неправомерно выписанным и доказательства, подтверждающие ваши аргументы (при наличии).
- Подать заявление в ТЦК и СП, который выписал штраф. Сделать это можно лично, посетив территориальный центр, отправить по почте или в электронной форме.
- ТЦК и СП должны рассмотреть заявление в течение 10 дней.
Как добавил юрист, если заявление будет признано обоснованным, штраф будет отменен. При этом шансы на успешное обжалование увеличиваются, если у вас есть доказательства своей правоты, к примеру, документы, подтверждающие ваше присутствие в другом месте в момент получения штрафа, медицинские справки и т.д.
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