Мобілізація в Україні — за яких умов та як можна оскаржити штраф від ТЦК

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ВОТЦК та СП/Facebook

В Україні передбачені штрафні санкції за ухилення військовозобов'язаних осіб від мобілізації. Зокрема за неявку у ТЦК та СП за повісткою загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн. Проте, у деяких випадках громадяни можуть оскаржити штрафи.

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Які існують підстави для оскарження штрафу

За словами правозахисника, є лише кілька законних підстав, які надають можливість оскаржити штраф, а саме:

Не було дотримано процедури вручення повістки; Були відсутні підстави для накладання штрафу; Були неналежні, неправомірні дії ТЦК та СП.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ЧОТЦК та СП/Facebook

Що потрібно зробити, щоб оскаржити штраф від ТЦК

Франчук підкреслив, що у військовозобов'язаних громадян є 30 днів з моменту накладення штрафу, щоб його оскаржити.

Алгоритм дій наступний:

Написати заяву про оскарження штрафу, вказавши персональні дані, реквізити штрафу, причини, з яких ви вважаєте штраф неправомірно виписаним та докази, що підтверджують ваші аргументи (за наявності). Подати заяву до ТЦК та СП, який виписав штраф. Зробити це можна особисто, відвідавши територіальний центр, надіслати поштою або в електронній формі. ТЦК та СП має розглянути заяву протягом 10 днів.

Як додав юрист, якщо заява буде визнана обґрунтованою, штраф буде скасовано. При цьому шанси на успішне оскарження збільшуються, якщо ви маєте докази своєї правоти, до прикладу, документи, що підтверджують вашу присутність в іншому місці в момент отримання штрафу, медичні довідки тощо.

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