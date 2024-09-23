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Українці можуть оскаржити штраф від ТЦК — адвокат пояснив, коли та як це можливо

23 вересня 2024 13:43
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — за яких умов та як можна оскаржити штраф від ТЦК
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ВОТЦК та СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні передбачені штрафні санкції за ухилення військовозобов'язаних осіб від мобілізації. Зокрема за неявку у ТЦК та СП за повісткою загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн. Проте, у деяких випадках громадяни можуть оскаржити штрафи. 

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Коли це можливо та як правильно зробити, розповів юрист Дмитро Франчук у коментарі РБК-Україна.

Які існують підстави для оскарження штрафу

За словами правозахисника, є лише кілька законних підстав, які надають можливість оскаржити штраф, а саме: 

  1. Не було дотримано процедури вручення повістки;
  2. Були відсутні підстави для накладання штрафу;
  3. Були неналежні, неправомірні дії ТЦК та СП. 

 

Що потрібно зробити, щоб оскаржити штраф від ТЦК
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ЧОТЦК та СП/Facebook

Що потрібно зробити, щоб оскаржити штраф від ТЦК

Франчук підкреслив, що у військовозобов'язаних громадян є 30 днів з моменту накладення штрафу, щоб його оскаржити. 

Алгоритм дій наступний: 

  1. Написати заяву про оскарження штрафу, вказавши персональні дані, реквізити штрафу, причини, з яких ви вважаєте штраф неправомірно виписаним та докази, що підтверджують ваші аргументи (за наявності).
  2. Подати заяву до ТЦК та СП, який виписав штраф. Зробити це можна особисто, відвідавши територіальний центр, надіслати поштою або в електронній формі.
  3. ТЦК та СП має розглянути заяву протягом 10 днів.

Як додав юрист, якщо заява буде визнана обґрунтованою, штраф буде скасовано. При цьому шанси на успішне оскарження збільшуються, якщо ви маєте докази своєї правоти, до прикладу, документи, що підтверджують вашу присутність в іншому місці в момент отримання штрафу, медичні довідки тощо. 

Раніше ми писали, чи мають ТЦК право фотографувати документи та що робити в такому випадку.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи можуть українці на вулицях фіксувати на камеру дії ТЦК.

Також ми інформували, що робити при незаконному затриманні з боку ТЦК.

штраф мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані

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